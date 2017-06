U BiH temperature iznad 30 stepeni

U našoj zemlji danas se očekuje sunčano i vruće vrijeme. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima, postepen porast naoblake, u većem dijelu Bosne će usloviti pljuskovi i grmljavinu, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

U većini područija se očekuje izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno obilnijim padavinama, olujnim udarima vjetra i gradom.

Vjetar, slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 31 do 37 stepeni.

U Sarajevu sunčano i vruće. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena.

Uz relativno nepovoljnu opštu sliku jutarnji sati će biti ugodniji, dok su u drugom dijelu dana, pod uticajem sparnog vremena, kod osjetljivih osoba moguće tegobe u vidu glavobolje, malaksalosti i promjene raspoloženja.

Hroničnim bolesnicima i meteoropatima savjetujemo suzdržavanje od jačih napora, a učesnicima u saobraćaju oprezniju vožnju. Vrijednosti UV indeksa će biti visoke, stoga je preporučljivo provoditi mjere zaštite.

