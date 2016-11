U BiH pretežno oblačno i maglovito

Danas će u BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na jugu jutro pretežno oblačno, a u ostatku dana postepeno razvedravanje. Tokom dana ponegdje u BiH sa slabom kišom.

U večernjim satima očekuje se kiša sa sjevera. Vjetar, slab, sjeverni, a na jugu zapadni. Dnevne temperature od 8 do 16 °C. Ponedjeljak u BiH pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana.

U jutarnjim satima i dio prijepodneva, u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne sa slabom kišom i slabim snijegom.

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na jugu umjerena do jaka, bura.

U večernjim satima mogući i olujni udari vjetra.

Temperature zraka od -1 do 5, a na jugu od 7 do 13 °C. U utorak u većem dijelu BiH jutro vedro uz malo odlaka, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarrnje temperature od -8 do -1, na jugu od -2 do 3, a dnevne od -3 do 2, na jugu od 3 do 8°C.

