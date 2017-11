U BiH pretežno oblačno, do kraja dana padavine

U Bosni i Hercegovini danas prijepodne, u zapadnim i jugozapadnim područjima bit će pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i sunčano.

Do sredine dana, jače naoblačenje sa zapada uvjetovat će padavine. Kiša se očekuje najprije u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i zapadnom dijelu Hercegovine. U ostalim područjima samo ponegdje. U planinskim područjima susnježica i slab snijeg.

U noći na četvrtak jače padavine u cijeloj zemlji. Snijeg se očekuje iznad 1.000 metara nadmorske visine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine južnog smjera. U Hercegovini i u Krajini umjeren do pojačan, na momente i sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 9, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Sarajevu prijepodne malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Krajem dana i tokom noći očekuje se kiša. Najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni.

U zapadnim i jugozapadnim djelovima zemlje danas je pretežno oblačno, a u ostalim djelovima malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokve bilo je magle ili niskih oblaka.

Temperature zraka u 07.00 sati: Sokolac -10 stepeni, Bjelašnica -8, Bugojno i Zenica -4, Livno, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla -3, Jajce -2, Bijeljina, Drvar i Grude -1, Banja Luka 0, Prijedor 1, Mostar i Trebinje 2, Gradačac 3, Sanski Most 6 i Bihać 7 stepeni.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 939 milibara, za 3 milibara je niži od normalnog i sporo opada, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

