U BiH narednih dana sunčano vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlnama Bosne sa maglom ili sumaglicom. Vjetar slab, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 35 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometerološkog zavoda BiH.

U nedjelju, 28. augusta, sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 28 do 33, na jugu do 35 °C.

U ponedjeljak 29. augusta, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 29 do 35 °C.

U utorak, 30. augusta, pretežno sunčano. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima porast naoblake, što ponegdje u Bosni može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnje temperature od 12 do 17, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 29 do 35 °C.

U srijedu 31. augusta, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ma zapadu i istoku Bosne, kao i ponegdje u Hercegovini, mogući su slabi lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 26 do 31, na jugu od 31 do 35 °C.

Autor: Fena