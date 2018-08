U BiH danas sunčano s temperaturama i do 35 stepeni

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom i sumaglicom.

Poslije podne umjeren porast naoblake će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu u centralnim, jugoistočnim i jugozapadnim područjima Bosne, kao i u većem dijelu Hercegovine.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 29 do 35 °C.

U Sarajevu sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana porast naoblake može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 29 °C.

Autor: Avaz