U BiH danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Rijetki i slabi lokalni pljuskovi se očekuje u planinskim područjima istočne i jugoistočne Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.

Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 19 do 24, na jugu od 24 do 28 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena.

Autor: Avaz