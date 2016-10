U BiH danas pretežno oblačno vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva kiša se očekuje u većini područija. Tokom poslijepodneva samo ponegdje.

U Hercegovini, Krajini i na jugozapadu Bosne razvedravanje. Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera, a u Hercegovini slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 23 stupnja.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom. Najviša dnevna temperatura oko 18 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Autor: Avaz.ba