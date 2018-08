U BiH danas pretežno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom

U Bosni danas pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana jači razvoj oblačnosti će u poslijepodnevnim satima i u Hercegovini usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 19 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29, na jugu zemlje od 31 do 35.

U Sarajevu djelomično vedro. U poslijepodnevnim satima na području grada su izgledni lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni.

