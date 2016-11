U BiH danas oblačno s kišom, na planinama snijeg

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati oblačno vrijeme s kišom. Prije podne očekuju se slabe i povremene padavine, a tokom poslijepodneva i u večernjim satima intenzivnije.

Na planinama se očekuje snijeg, a očekivana količina padavina od 15 do 25 l/m2. Vjetar, slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 5 do 11, na jugu od 13 do 17 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Dnevna temperatura oko 10 stepeni.

Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Mada se očekuje nestabilno vrijeme, slabljenje juga i temperaturni režim koji će biti više u skladu sa kalendarom, uz hladnije jutro i veče, ugodno će djelovati na većinu populacije.

Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, nesanice. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, osobito u drugom dijelu dana.

Autor: Avaz.ba