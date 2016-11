U BiH danas oblačno s kišom, na planinama snijeg

U našoj zemlji danas će preovladavati oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa snijegom. Tokom dana ili u večernjim satima u nižim područjima Bosne kiša će preći u susnježicu ili snijeg.

Vjetar, slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 3 do 10, na jugu od 10 do 14 stepeni. Krajem dana i u večernjim satima očekuje se pad temperature zraka.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne ili u večernjim satima, uz postepeni pad temperature, očekuje se prelazak kiše u susnježicu ili snijeg. Temperatura zraka oko 8 stepeni.

U jutarnjim satima očekuju se nešto nepovoljnije biometeorološke prilike, većina hroničnih bolesnika i dalјe može osjećati izvjesne tegobe usljed očekivane biometeorološke situacije.

Poslije podne zbog razvedravanja i stabilizacije vremenskih prilika očekuju se povoljne biometeorološke prilike.

