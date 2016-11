U BiH danas oblačno i hladno

U Bosni i Hercegovini očekuje se malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutro sa mrazom i maglom u kotlinskim djelovima, i uglavnom u cijeloj zemlji prohladno.

Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura, koja će tokom dana oslabiti.

Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu od -3 do 3, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu od 7 do 12 stepeni.

U Sarajevu u jutarnjim satima moguća je niska oblačnost. Tokom dana, malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko -4, a najviša dnevna oko 2 stepena.

