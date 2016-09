U 2017. godini možemo ići na spajanje kantona u Federaciji

Izetbegović kaže kako se može ići na regionalizaciju, na ukrupnjavanje kantona, na neke regije u BiH koje bi trebale tada prelaziti entitetsku liniju

Predsjednik SDA i bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kaže kako je politika predsjednika HDZ-a BiH i člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića na trenutke dvosmislena. No, da je nažalost, takva i situacija u zemlji te da političari moraju na trenutke imati neku politiku s dva lica.

– U principu, Čović podržava ono što je dobro za ovu zemlju, uz nas je u svemu onome što znači stabilizaciju prilika, podržava EU i NATO put, reforme, stabilizaciju, uz pojedine, kako da kažem, devijacije koje su možda i neizbježne, s obzirom na noviju povijest i neke frustracije koje nosi hrvatski korpus u BiH. Mislim da ćemo na tim stvarima raditi i popraviti ih i onda ćemo imati jednu skoro potpuno jedinstvenu politiku Bošnjaka i Hrvata, kaže Izetbegović u intervjuu za TV1.

Komentirajući mogućnost kompromisa između Hrvata i Bošnjaka kada je u pitanju organizacija Federacije, kaže kako se može ići na regionalizaciju, na ukrupnjavanje županija, na neke regije u BiH koje bi trebale tada prelaziti entitetsku liniju.

– Ako se nije spremno u ovom trenutku od strane RS-a ići na prelazak entitetske linije, mi možemo ići na spajanje županija u Federaciji koje bi bukvalno i jednostavno smanjilo administraciju, umjesto da imate dvije vlade i dva parlamenta, da se to smanji, ali pri tome nećemo napraviti etičke čiste teritorije. Mogu se spajati i županije koje su multietničke, naprimjer SBŽ i HNŽ. Ja sam izdvojio te ideje ranije, ali one nisu dobro primljene u javnosti. A one bi samo značile da nemamo više 600 parlamentaraca, nego svedemo na neki razuman broj, da nemamo jedanaest vlada, jedanaest ustava, da nemamo 150 ministara i njihovih tajnica, automobila i ostalog, ili neke mikro županije koji su manje od prosječne općine, poput Podrinjske ili Posavske. Mislim da bi mogli ići u racionalizaciju, ali nikako na stvaranje nekih etičkih županije, naglasio je Izetbegović.

Na upit koliko je to izvjesno i hoćete li se tim pitanjem, tom temom, uskoro baviti službeno i ozbiljno, Izetbegović naglašava kako je 2017. godina, koja nije izborna, prilika da se neke stvari urade.

– Recimo, presuda “Sejdić Finci” i u sklopu toga, kanimo ispraviti jednu anomaliju na koju Hrvati s pravom upozoravaju, a to je izbor člana Predsjedništva i još neke stvari. Možemo razgovarati i o ovome, kako pojednostaviti Federaciju ili čitavu državu, mi smo otvoreni za te razgovore, tvrdi Izetbegović.

– Prije svega smo raspoloženi da tu 2017. godinu iskoristimo za jedan bum u izgradnji infrastrukture. Mislim da ćemo sljedeći tjedan upravo ovu stvar dogovoriti, dakle da krenemo u takvu izgradnju autoputa, brzih cesta, magistralnih cesta, energetskih objekata, poljoprivrednih dobara, kakve nismo vidjeli ovih 20 postdaytonskih godina i onda bi to Bosnu i Hercegovinu definitivno stavilo u čitavoj regiji na najbrže razvijajuću državu u ekonomskom smislu, rekao je za TV1 Bakir Izetbegović.

