Turska: Raketni napad na Antaliju, nema informacija o povrijeđenima

Poznati turistički grad Antalija, na jugu Turske, danas je pogođen sa nekoliko raketa, navode lokalni mediji i svjetske agencije. Nema informacija o povrijeđenima u incidentu.

Antalija se nalazi pored popularnih turističkih područja Marmarisa i Bodruma, te sjeverno od Kipra, piše Buka.com.

Turska novinska agencija Dogan objavila je kako su tri rakete ispaljene na jednu ribarsku kompaniju u Antaliji.

Rakete su ispaljene ka luci gdje se nalazio naftni tanker što je moglo izazvati daleko veće posljedice.

Projektili su ispaljeni na planinskom području kod autoputa koji povezuje grad Antaliju i odmaralište Kemer.

Vozila hitne pomoći i specijalne snage sigurnosti poslane su u napadnuto područje.

