Turci čekićem razbijaju iPhone i pucaju u njih

Turci su na dramatičan način stali iza svog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana poslije njegovog poziva da se bojkotuju američki proizvodi zbog povećanja tarifa na tursku robu, pa su počeli da razbijaju “iPhone” čekićem i prosipaju Coca-Colu u WC šolju.

Na internetu se, pretežno pod sve popularnijim “heštegom” #TurkeyWillPrevail (Turska će prevladati) pojavilo više snimaka u kom ljudi pokazuju patriotizam i svoj stav prema globalnim brendovima iz SAD.

Spontana pobuna se najčešće ogleda u mirnijim primjerima, poput izbacivanja “američke frizure” kod frizera i promovisanja domaće brze hrane, ali neki idu u drugu krajnost i pucaju u telefone kompanije “Apple” ili ih, poredane na podu, uništavaju velikim maljem, prenose Novosti.

Novom trendu se priključuju i djeca, pa tako jedan dječak prosipa u toalet veliku flašu koka-kole.

U Turskoj su cijene duhana u listu, uglja, pirinča, kozmetike, alkohola i motornih vozila oštro skočile u kratkom periodu, navodi britanski Daily Mail, pa je bijes građana zbog politike američke administracije pod predsjednikom Donaldom Trumpom razumljiv.

Pored toga lira nastavlja svoj strmoglavi pad. Nacionalna valuta je od početka godine izgubila 40 odsto vrijednosti, za šta Turska krivi Zapad.

Turkey’s current enemy of the state: the iPhone. Erdogan says the Turkish ppl will defeat the “economic terrorists” the same way the attempted coup was defeated in 2016 when he used the iPhone’s FaceTime feature to rally citizens. How ironic. #Lira #USD pic.twitter.com/aaVek6e4st

— Samira Ghaderi (@Samira_Ghaderi) August 15, 2018