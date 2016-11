Tukao me je čekićem po glavi, davio i šamarao: Ispovijest žene invalida koju je muž zlostavljao godinama

Draganu D. (35) iz Bora koja je u invalidskim kolicima od svoje devete godine muž Nenad (35) brutalno je zlostavljao godinama, šamarao i udarao čekićem po glavi.

Nenad je zbog nasilja u porodici priveden. Sa Draganom u Boru živi od 2014. godine. Dragana, koja je inače inženjer mašinstva, kaže da je njen suprug bio mnogo drugačiji kad su živjeli i studirali u Beogradu:

– Dok smo studirali u Beogradu, Nenad je bio potpuno drugačiji. Imali smo više novca, Kada smo se preselili u Bor potpuno se promijenio. Dešavalo se da počne da me guši. Priđe, uhvati me za vrat i podigne iz kolica. U jednom trenutku sam, dok me je držao iznad kolica osjetila kako gubim svijest. Pomislila sam na najgore – priča Dragana.

Ona tvrdi da je muž godinama sakrivao modrice da niko ne posumnja šta se dešava. Pred drugima je bio ljubazan i pažljiv:

– Nikome nisam mogla da se požalim, jer je prijetio da će uzeti našu trogodišnju kćerku i da je više nikada neću vidjeti – navodi ona.

Dragana i njen suprug imaju firmu koja se bavi web-dizajnom i izradom sajtova. Nasilje je počelo otkad se porodila, a vremenom je bilo sve učestalije.

– Više puta je obećao da neće više da me tuče, kao i da se ne sjeća da je radio. Međutim, to se ponavaljalo -dodaje Dragićevićeva.

Zlostavljanje je posmatrala i njihova kćerkica, koju je otac nagovarao da udara majku čekićem:

– Dešavalo se da me udari čekićem po glavi, puno puta sam krvarila. Onda čekić da našoj ćerkici, pa je savjetuje da me i ona udari. Međutim kada je jednom rekla “Tata nemoj više da biješ mamu” kao da me je nešto trglo i riješila sam da više ne šutim – priča zlostavljana žena.

Sumnju da Draganu maltretira muž prijavili su njeni roditelji Centru za socijalni rad. Dragana je tek u drugom kontaktu sa socijalnim radnicima priznala da je žrtva muža.

Nenadu je određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je izvršio nasilje u porodici.

