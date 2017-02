Trump o Putinu: Poštujem ga, iako je ubica

Novi američki predsjednik, Donald Trump u intervjuu za Fox News zaključio je da su SAD i Rusija “podjednako loše države”.

Trump je opet odao priznanje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. U intervjuu za konzervativni kanal Fox News, predsjednik Donald je rekao da misli da su SAD i Rusija jednako loše.

Pitanje novinara odnosilo se i na Donaldovo mišljenje o Putinu, te da li ga puštuje “iako je ubica”.

– Da, poštujem ga, ali da li mislite da je naša zemlja tako nedužna – odgovorio je Trump.

Trump je već ranije izjavio da je spreman razmotriti podizanje sankcija protiv Rusije, iako još nije pojasnio kada i nije još siguran da je spreman na taj korak. U intervjuu je, između ostalog, rekao da “poštuje mnogo ljudi, ali to ne znači da će se slagati s njima”.

– No, on je vođa svoje zemlje. Rekao bih da je bolje slagati se s Rusijom nego ne. A ako nam Rusija pomogne u borbi protiv ISIL-a, a radi se o velikoj borbi, te protiv islamskog terorista širom svijeta, to je dobra stvar – zaključio je Trump.

Autor: Faktor.ba