Trump na Twitteru objavio rečenicu koja je utjerala strah u kosti kompletnoj planeti

Svjetska javnost počela je sa strepnjom pratiti objave na socijalnoj mreži Twitter.

Ne bez razloga, jer novi predsjednik Amerike Donald Trump tamo redovno objavljuje misli i razmišljanja koja mnogima lede krv u žilama.

U novom tweetu, Trump se dotakao nuklearnog oružja, a njegova rečenica mnogima je utjerala strah u kosti.

“Sjedinjene države moraju značajno pojačati i proširiti svoje nuklearne mogućnosti sve dok se svijet ne urazumi glede nuklearnog oružja”, napisao je Trump.

Čini se kako će od januara naredne godine, kada i službeno postane predsjednik, Trump raditi na dodatnom jačanju armije SAD, iako je dobar dio predizborne kampanje optuživao Obamu da previše novca baca na oružje.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. prosinca 2016.