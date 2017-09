Tri su kćeri, a jedna je mama! Možete li pogoditi koja?

Natalie Wardell (45) iz Australije izgleda toliko mladoliko da ju ljudi često mijenjaju s njene tri kćeri, a ona to zahvaljuje pažljivoj prehrani i svakodnevnom vježbanju.

Na svom Instagram profilu objavljuje fotografije sa svojim kćerima i redovno ostavlja svoje pratitelje u čudu.

– Ljudi misle da smo sestre. Naravno da mi to godi, ali ima i negativnih komentara poput onih da me kćeri kopiraju. No, ja to smatram samo dobrim genima, kaže Natalie, koja se bavi automobilskim događajima i dječjim muzičkim festivalima, piše “24sata“.

– Zabavno je kad smo u javnosti i jedna od njih vikne: Mama! Ljudi se okreću po ulici i gledaju koga to doziva, kaže Natalie kroz smijeh.

Kćeri Jazmyne (21), Tamika (19) i Maddison (17) ponosne su na svoju majku. Sudeći po njenom Instagram profilu, Natalie je fizički vrlo aktivna, dobru formu održava u teretani, pa je tako i njen izgled sasvim očekivan rezultat svega toga.