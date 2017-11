Tri propusta koja su omogućila suicid: Analiza snimke otkriva i nove momente

Službe osiguranja napravile su najmanje tri velika propusta koja su omogućila Slobodanu Praljku da počini samoubojstvo u sudnici Haaškog suda, tvrdi više sugovornika Jutarnjeg lista kojeg su kontaktirali.

Prvi je propust napravljen već u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu kada Praljka nisu detaljno pregledali pri izlasku iz pritvora. Naime, sagovornici Jutarnjeg su uvjereni da je bočicu s otrovom Praljak ponio iz pritvora u odijelu koje je jučer ujutro dobio za odlazak u sudnicu. Drugi je propust nedovoljan pregled pri ulasku optuženih u zgradu Suda, a treći, najveći, jest nedostatak stražara u samoj sudnici koji bi spriječili Praljka da iz džepa izvadi bočicu i ispije otrov.

Advokat Luka Mišetić, koji je u Haagu branio Antu Gotovinu, ističe kako su prema njegovom iskustvu “sigurnosne mjere ICTY-ja stroge i jako je teško unijeti bilo kakav opasni materijal u sudnicu, čak i za advokate”.

“Sigurnosne mjere za optužene, posebno na dan presude, posebno su stroge. Ne mogu razumjeti kako je general Praljak mogao unijeti otrov u sudnicu a da to ne bude otkriveno. Također ne razumijem kako je general Praljak uspio nabaviti otrov u pritvoru. Siguran sam da će ICTY pokrenuti istragu i da će objaviti njene rezultate”, rekao je Mišetić.

Florence Hartmann, bivša glasnogovornica Suda, jučer je, pak, podsjetila kako je ovo već drugi put da su zabranjena sredstva unesena na Haaški sud.

“Prvi je put to bilo u slučaju Slobodana Miloševića i tada to nismo vidjeli, a on je uzimao protulijek koji je poništavao djelovanje lijeka za visoki tlak. Šokantno je da se ovo dogodilo i ne znam kako osiguranje to nije spriječilo”, izjavila je Hartmann za magazin Start.

Bivši ministar pravosuđa Hrvatske Ante Šprlje tvrdi da je iznenađen svime i prisjeća se da su mjere sigurnosti prilikom njegova posjesta pritvorenicima bile jake.

“Pregledali su me od glave do pete. Nisam mogao unijeti doslovno ništa, tako da me ovo šokiralo”, rekao je Šprlje.

Na dan odlaska na suđenje čuvari optuženima u pritvorsku jedinicu donose odijelo. Tako je bilo i jučer. Sagovornici misle da je Praljak već tada imao spremljenu bočicu s otrovom, koji je ranije pripremio i stavio ga u džep odijela. No, čuvari ga, čini se, nisu detaljno pregledali. Anto Nobilo, advokat Tihomira Blaškića, tvrdi kako su u vrijeme dok je on posjećivao svog branjenika u pritvoru mjere sigurnosti bile vrlo rigorozne.

“Svaki je pritvorenik pri izlazu iz pritvora prolazio kroz cijeli niz prostora”, kazao je Nobilo i izbrojao 14 vrata kroz koja je Blaškić morao proći dok ne izađe iz pritvora.

“Pred svakim vratima se čeka, čeka se da svaka vrata pri otvaranju budu pod nadzorom makar jednog stražara i cijeli prostor je pokriven videonadzorom”, opisuje Nobilo.

Pritom, dodaje Nobilo, pritvorenik, ali i svaka osoba koja je s njim u kontaktu, kao što su advokati, prolaze antiteroristički pregled.

Vadi se sve iz džepova, pregledavaju torbe, prolazi kroz rendgen, nije postojala nikakva mogućnost unijeti nešto nedozvoljeno i predati pritvoreniku.

Nakon dolaska u zgradu Suda pritvorenici prolaze rendgenski pregled, najvjerovatnije ručnim skenerima. Ako je Praljak imao malenu plastičnu ili staklenu bočicu, nju je tim uređajem nemoguće otkriti.

“Budući da je bio posljednji dan suđenja, sumnjam da je riječ o nekom rigoroznom pregledu”, kaže sagovornik koji je prolazio preglede u Haaškom sudu.

Uobičajeno je da nakon dolaska u Sud, optuženi prije ulaska u sudnicu odu u advokatsku sobu gdje se nalaze sa svojim advokatima. Stražara u toj prostoriji nema, nalazi se ispred vrata. Advokati i optuženici u toj prostoriji mogu imati nesmetani fizički kontakt. Videonadzor te prostorije ne postoji, odnosno nije ga bilo u doba kada je Blaškić bio u pritvoru.

Sagovornici tvrde kako se na snimci s izricanja presude jasno vidi da je Praljak sve pomno isplanirao. Ustao je prije negoli je sudija to od njega zatražio. Vjerovatno tada vadi bočicu iz džepa. S početkom čitanja presude nekoliko puta gleda lijevo i desno, prema čuvarima. U nekoliko navrata na snimci se vidi kako Praljak za vrijeme čitanja presude drži bočicu u ruci. No, jedan čuvar stoji krajnje lijevo, a drugi krajnje desno od Praljka i to ne vide. Da je iza svakog optuženika stajao po jedan čuvar, vrlo vjerovatno bi Praljkov čuvar primijetio da se ovaj, za razliku od ostalih optuženika kojima su ranije čitala presuda, stalno okreće, gleda lijevo, desno, u ruke.

Nakon što mu je sudija pročitao zatvorsku kaznu, Praljak upućuje brz pogled prema čuvaru s desne strane, a potom dolje u svoje ruke u kojoj je bočica. Tada kamera pokazuje da Praljak u desnoj ruci drži bočicu, a lijevom je pridržava za čep. Potom ispija sadržaj desnom rukom dok u lijevoj drži čep. I nakon toga, prema viđenom, reakcija osiguranja je mlaka. Skoro je minuta prošla dok je sudija reagirao. No, čini se da sve to njega nije zabrinulo. U nastavku čitanja presuda, tri sata kasnije, u sudnici su kraj optuženih i nadalje samo dva čuvara. Nisu poduzete nikakve dodatne mjere.

Holandska policija najavila je pokretanje istrage, a advokat Nobilo navodi kako su sve osobe koje su jučer bile u kontaktu s pritvorenicima, ne samo njihovi advokati, nego i pritvorski stražari, potencijalni osumnjičenici da su Praljku donijeli nešto čime si je izazvao smrt.

Autor: Jutarnji.hr