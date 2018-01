Tramp odgovorio na optužbe: Ja sam veoma stabilan genije!

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) na Twitteru je sebe opisao kao “veoma stabilnog genija”, nakon objavljivanja kontroverzne knjige “Vatra i bijes: Unutar Trampove Bijele kuće”.

“Zapravo, cijelog života moji najbolji aduti su bili mentalna stabilnost i to što sam, ono, veoma pametan. Krenuo sam od veoma uspješnog biznismena do TV zvijezde i predsjednika SAD. Mislim da me to opisuje ne kao pametnog, već kao genija, i to veoma stabilnog genija!”, napisao je Tramp.

Kontroverzna knjiga autora Majkla Volfa (Michael Wolff) već je postala bestseler iako je objavljena u petak, a u njoj je Tramp opisan kao lažov i nespreman za pobjedu na prošlogodišnjim izborima, između ostalog, piše Reuters.

Državni sekretar SAD Reks Tilerson (Rex Tillerson) rekao je u intervjuu za CNN da nikada nije dovodio u pitanje mentalno zdravlje predsjednika SAD.

– Nikada nisam dovodio u pitanje njegovo mentalno zdravlje. Nemam razloga da to dovodim u pitanje – rekao je TIlerson, demantujući navode iz kontroverzne knjige “Vatra i bijes: Unutar Trampove Bijele kuće”, da su Tilerson i još neki visoki funkcioneri dovodili u pitanje intelektualne sposobnosti američkog predsjednika.

Podsjetimo, novinar Majkl Volf, autor knjige koja oštro kritizira Trampa, rekao je u intervjuu za BBC, objavljenom danas, da bi njegova otkrića mogla okončati Trampov mandat u Bijeloj kući.

Zaključci knjige nastale na temelju izjava saradnika sadašnjeg američkog predsjednika prikupljeni u knjizi “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Vatra i bijes: unutar Trampove Bijele kuće) govore da Tramp nije sposoban da obavlja dužnost i da je to sada prilično prihvaćeno stajalište.

– Čini se da priča koju sam ispričao prikazuje njegov predsjednički mandat na način koji govori da on ne može da obavlja tu dužnost – rekao je Volf.

Tramp je odbacio navode iz knjige objavljene jučer kao gomilu “laži, krivih interpretacija i nepostojećih izvora”.