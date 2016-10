Tragedija u Bregani: U svakom kutku kuće pronašli salmonelu od koje je preminuo dječak (5)

ISTRAGA TRAJE: Peteročlana obitelj je oboljela od salmonele. Liječnici tvrde da je smrt uslijed salmonele neuobičajena te da će uzrok smrti dječaka (5) otkriti obdukcija.

Iz kuće u Bregani u kojoj je prošlog ponedjeljka preminuo dječak (5), jučer su izašli muškarac i žena, prijatelji obitelji Vidović, s maskama na licima i plastičnim rukavicama. Došli su počistiti kuću u kojoj je od salmonele oboljela peteročlana obitelj. Predrag i Bosiljka Vidović, iz zagrebačke zarazne bolnice “Dr. Fran Mihaljević”, trebali bi izaći danas, a njihove dvije kćerkice ostat će tamo još neko vrijeme.

Nevjenčani supružnici koji su željeli ostati anonimni htjeli su da njihove prijatelje nakon obiteljske tragedije dočeka čist i dostojanstven dom.

Podsjetimo, liječnici Hitne pomoći na poziv Vidovića došli su prošlog ponedjeljka u njihovu obiteljsku kuću i tamo konstatirali smrt dječačića Mirka (5) kojem nije bilo spasa. Ostatak obitelji tada je hospitaliziran.

– Bosiljka (39) nazvala me dan prije tragedije da mi kaže da ne dolazim do njih jer su svi pokupili virozu. Drugog me jutra nazvala i rekla da je Mirko umro. Otrčala sam do nje i čim sam se sabrala, zaručnik i ja smo odveli njihove kćeri od dobi od sedam i 11 godina k liječniku. Rekli su nam da smo ih doveli u zadnji tren, inače bi i one umrle – drhtavim glasom govori prijateljica obitelji koja je došla sve počistiti.

– Iz kuće u Bregani epidemiolozi su uzeli više uzoraka hrane i briseva iz prostora u kojem obitelj živi. Analiza je pokazala da su gotovo svi pozitivni na salmonelu – kaže dr. Bernard Kaić, epidemiolog iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Salmonelu su našli u rizi-biziju, u jajima koje je obitelj kupila u jednom trgovačkom lancu te u gotovo svim brisevima koji su uzeti s površina u kući.

No u uzorcima jaja koje su uzeli s police istog trgovačkog lanca salmonele nije bilo.

Dakle, cijela kuća bila je kontaminirana salmonelom, a dr. Kaić kaže da se radi o takozvanoj križnoj kontaminaciji. To znači da je zaraza krenula od jedne namirnice i širila se na ostale. To je, primjerice, moglo biti i sirovo meso. Postoje i informacije, kaže dr. Kaić, da je obitelj jela nekakav desert od termički neobrađenih jaja, ali uzorci tog deserta nisu nađeni u kući.

– Kod svih članova obitelji iz Bregane, roditelja i dvoje djece, potvrđena je salmonela iz uzorka stolice. Oni se dobro oporavljaju u Klinici za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ – kaže prof. dr. Josip Begovac, predstojnike klinike.

Zašto je umro petogodišnji dječak, član obitelji, pokazat će obdukcija.

Prof. dr. Begovac kaže da su smrti uslijed salmonele vrlo neuobičajene.

– To je rijetkost, a iznimka su ljudi koji imaju teška oštećenja imuniteta ili neku drugu kroničnu bolest. Nagla smrt može biti povezana s nizom uzroka, poput stanja šoka, konvulzija, dehidriranosti, srčane aritmije, aspiracija… Katkad se kod djece koja naglo umru ni ne utvrdi uzrok smrti – tumači prof. dr. Begovac.

Postoje i situacije kad salmonela kroz krv dođe te se nastani u većim krvnim žilama i vitalnim organima, no prof dr. Begovac kaže da se u takvim slučajevima ne radi o nagloj smrti, nego o nečemu što traje određeno vrijeme.

Autor: 24sata.hr