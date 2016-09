Tragedija: Nakon proslave prve godine braka pucao sebi u glavu

Policajac Marko Muruzović (28), koji je nakon proslave prve godine braka pucao sebi u glavu, preminuo je prekjuče u kragujevačkom Kliničkom centru.

Muruzović je digao ruku na sebe prošlog utorka, a šta je navelo mladića da izvrši samoubistvo potpuno je nepoznato čak i njegovim najbližima, piše Blic.

– On se oženio 30. avgusta prošle godine i na isti dan je u stan koji je sa suprugom iznajmio u naselju Palilule pozvao najuži krug prijatelja i kumove da to svečano obilježe. Kada su gosti otišli, ostao je sam sa ženom. Znamo za sada to da je u jednom momentu, oko tri sata ujutru, uzeo službeni pištolj, otišao u drugu sobu i ispalio sebi hitac u slijepoočnicu – kaže jedan od njegovih kolega.

Iako su se ljekari Kliničkog centra celih pet dana borili da mu spasu život, on je u nedjelju podlegao zadobijenim teškim povredama glave i preminuo.

Kako kažu njegovi najbolji prijatelji, ništa nije moglo da nagovijesti da će Marko, koji je nakon završene srednje škole MUP odmah počeo da radi u policiji, prvo u Kragujevcu, a zatim u Kniću, dići ruku na sebe.

Tragično nastradali Marko Muruzović je iza sebe ostavio suprugu Miru, koja je profesor.