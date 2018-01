Tragedija na Jadranskom moru: Dramatična snimka užasa u kojem su se dvojica utopila (VIDEO)

Tradicionalno podnevno novogodišnje kupanje na Pećinama u Rijeci danas se pretvorilo u tragediju

Novi list neslužbeno saznaje kako su kupači normalno ušli u more, no ubrzo su se začuli uzvici “upomoć”.

Kobno kupanje

Dvojica su sudionika novogodišnjeg kupanja smrtno stradala, dok su trećeg po neslužbenoj informaciji, uspjeli reanimirati te je, kako se doznaje, izvan životne opasnosti.

Navodno je tragičnom događaju “kumovalo” jako jugo.

– Upozoravali su nas iz hotela da ne idemo u more zbog vjetra, ali jugo je taman počelo slabjeti. Svejedno smo se dogovorili da zbog lošeg vremena nećemo plivati nego ćemo se samo skinuti i uhvatiti za ruke u krugu. No valovi su bili prejaki i došlo je do tragedije – ispričao je za Novi list Josip Povrženić, jedan od organizatora tradicionalnog novogodišnjeg kupanja.

Jedan se muškarac, navodno starije dobi, odmah utopio. Drugog su odnijeli valovi i njega su izvukli vatrogasci. Pokušalo ga se reanimirati da samoj plaži, no nisu ga uspjeli spasiti. Trećem još pokušavaju pomoći. Još nekoliko sudionika je povrijeđeno. Ukupno ih je bilo petnaestak. Na mjestu događaja bile su spasiteljske službe, vatrogasci, hitna pomoć i policija.

Dino Škamo, voditelj smjene javne vatrogasne postaje Vežica, kazao je da su uvjeti za spašavanje bili iznimno teški:

– Bila je to haotična situacija, jedna tradicija se pretvorila u tragediju. Dobili smo dojavu da se dvije osobe utapaju, međutim kada sam stigao zatekao sam hrpu ljudi na plaži i u vodi, a vidio sam i čovjeka kako pluta u moru. Obukao sam ronilačko odijelo i skočio, a pridružili su mi se moji kolege vatrogasci, ali spašavanje je bilo vrlo teško jer nas je jugo bacalo na sve strane. Jugo je pokazalo svu svoju ćud, bilo je teško jer se nismo imali za što uhvatiti.

Povrijeđeni i vatrogasci

U spašavanju je učestovovalo 11 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila javne vatrogasne stanice Vežica, a u akciji su povrijeđena i dva vatrogasca.

Inače, tradicionalno novogodišnje kupanje se već četvrtu godinu zaredom održava na Pećinama.

Novi list je objavio snimku:

Autor: Index.hr