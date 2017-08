Totalni preokret za 11 minuta: Kipar ekspresno poveo protiv Zmajeva

Iako su u prvom dijelu igrali sjajnu utakmicu, nogometaši Bosne i Hercegovine posrnuli su u drugom poluvremenu i ekspresno primili dva pogotka za svega 20-ak minuta drugog dijela.

Nakon golova Šunjića i Višće i odbrambeno i napadački bh. nogometaši su nekako posustali, što su Kiprani itekako znali iskoristiti, te su od samog starta vršili pritisak na zadnju liniju Zmajeva. To je urodilo plodom i vrlo brzo su imali nekoliko sjajnih prilika, koje su ih na kraju dovele i do pogotka u 65. minuti.

Precizan je bio Christofi, koji je savladao Begovića i postavio rezultat na 1:2.

Reprezentativci BiH nisu se uspjeli oporaviti ni od prvobitnog šoka kada je uslijedio novi pogodak, a ovog puta strijelac je bio Laban.

Samo tri minute bile su potrebne Kipranima da se ekspresno vrate u meč, što je rezultat ponovo postavilo na početnu vrijednost i utakmicu dovelo u egal.

No, ni to nije bilo sve što su Kiprani imali reći na ovom meču, te su za jedanaest minuta uspjeli stići do potpunog preokreta. Igrao se 76. minut kada je Sotiriou iskoristio nespretnost odbrane bh. reprezentacije i time apsolutno poništio mnoge nade ljubitelja nogometa u BiH. Na taj način rezultat je postavljen na 3:2.

Autor: Radiosarajevo.ba