Tomb Raider 2 remake izgleda odlično i možete ga zaigrati na PC-u

Klasični Tomb Raider prerađen je u modernom Unreal 4 pokretaču, a da izgleda sjajno možete provjeriti i sami kroz demo verziju.

Developer pod nadimkom Nicobass prošle je godine najavio kako uz pomoć malog tima namjerava napraviti preradu kultnog Tomb Raidera 2 u Unreal Engine 4 pokretaču.

Pravo je čudo da mu Square Enix nije zaprijetio tužbom, no ako do prerade i ne dođe u punom obliku, barem ćemo moći okusiti mali dio onoga što je Tomb Raider 2: The Dagger of Xian trebao biti.

Naime, autor prerade jučer je izbacio demo verziju koju možete preuzeti ovdje.

Demo sadrži mali, ali impresivni dio Great Wall levela iz originalne TR2 igre. No, nemojte se previše veseliti – sama prerada, ako ikada zaživi kao dovršeni proizvod, neće biti gotova barem još nekoliko godina.