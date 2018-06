Tokom puta na utakmicu Svjetskog prvenstva u letu im se zapalio avion

Veliki šok doživjeli su reprezentativci Saudijske Arabije u ponedjeljak navečer dok su putovali avionom iz Moskve u Rostov. Naime, tokom puta zapalio im se jedan motor, ali na sreću niko nije stradao.

Ruska aerokompanija “Russian Airlines Airbus” odmah je uputila izvinjenje svim reprezentativcima i stručnom štabu Saudijske Arabije, a njihov nogometni savez se oglasio.

“Uvjeravamo sve o sigurnosti članova naše reprezentacije nakon tehničkoga kvara na motoru aviona. Prije nekoliko trenutaka naša je reprezentacija sletjela u Rostov”, piše u saopćenju.

Saudijska Arabija je pretrpjela težak poraz na otvaranju Svjetskog prvenstva, kada su im ruski reprezentativci dali pet golova. Drugu utakmicu u skupini A igraju u srijedu u Rostovu protiv Urugvaja.

📹 PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1

— Ahdaaf (@ahdaafme) June 18, 2018