Tokom jutra prohladno, a krajem dana kiša i mjestimično pljuskovi

U jutarnjim satima danas će biti prohladno i u većem dijelu naše zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano. U centralnim i istočnim područjima umjereno oblačno vrijeme.

Prije podne, postupno naoblačenje. Poslije podne i krajem dana, slaba kiša ili pljusak se očekuje ponegdje u Krajini, Posavini i u centralnim dijelovima.

Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni Celzijusa.

