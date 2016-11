Tinejdžerka tvrdi da nosi ISUSA HRISTA u stomaku. Kada su uradili ultrazvuk, skamenila se

Na ultrazvuku se ništa ne vidi i testovi za trudnoću su negativni, ali ona i dalje ostaje pri svojoj tvrdnji da je u drugom stanju

Tinejdžerki u emisiji Dr Phil Show odrađen je ultrazvuk kako bi joj dokazali da nije u devetom mjesecu trudnoće, ali ona je ostala pri svome, iako se na snimku nije vidjela nikakva beba, a posebno čudi činjenica da tvrdi kako nosi Isusa Hrista, piše Telegraf.rs.

Devetnaestogosišnja Hejli bila je presrećna što će uživo u emisiji imati ultrazvuk i svima dokazati da je trudna, ali iako je tvrdila da osjeća udarce, rezultati nisu ništa pokazali.

Doktor Travis Stork joj je objašnjavajući rezultate rekao kako je to što osjeća da je udara ustvari vazduh koji se zadržao u njenim crijevima i pomjera se stvarajući joj osjećaj da je nešto udara.

– Ja sam trudna. Neću da negiram svoju bebu. Stalno osjećam kako me udara – inatila se Hejli.

Hejlina majka Kristi i tvrdi da je ona zapravo kompulsivni lažov, a kao dokaze za to iznosi da je prvo rekla da je Eminem otac njenog djeteta, kao i da je ranije rekla da je donirala bubreg svom starijem bratu.

Ne obazirući se na rezultate testa za trudnoću, kao i na ultrazvuk, Hejli nastavlja da tvrdi da je trudna i da će uskoro roditi Isusa Hrista.

– Kada ga budem rodila niko to neće moći da porekne i to zato što je on moj spasilac – rekla je Hejli.

U toku emisije Hejli je priznala kako joj je dijagnostikovana paranoidna šizofrenija, dok je njena sestra Adrijana, pokušavajući da pronađe objašnjenje za ove sulude tvrdnje rekla kako je, dok su bile djeca, Hejli bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

Odlomak iz ove emisije pogledajte ovdje: