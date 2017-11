Terorizam u New Yorku: Identifikovan napadač, vikao “Allahu ekber”

Najmanje osam osoba je ubijeno u napadu na Menhetnu, a napadač je identifikovan kao 29-godišnji Sajfulo Saipov.

Saipov je u SAD došao iz Uzbekistana 2010. godine i od tada živi na Floridi. Napad se tretira kao teroristički.

Saipov je, kako su prenijeli američki mediji, uzvikivao “Allahu akbar“.

Napadač je prvo kamionetom uletio na popularnu biciklističku stazu na Donjem Menhetnu i tu lupio nekoliko pješaka i biciklista. Potom se u Ulici Chambers sudario sa školskim autobusom, gdje je povređeno dvoje odraslih i dvoje djece.

Nakon sudara je Saipov izašao iz vozila noseći u ruci nešto što je ličilo na dva pištolja, nakon čega ga je policajac upucao u stomak.

Na mjestu incidenta nađeni su lažni pištolj i pištolj za pejntbol.

Američki mediji objavili su prve snimke napadača koji trči ulicom Menhetna.

Napadač je, kako je saopštila policija, najvjerovatnije djelovao sam.

On the ground in lower Manhattan. Student at local community college sent me this video. Appears to show suspect after the attack. 1/2 pic.twitter.com/KGvbwKf1JX

— Jacob Rascon (@jacobkprc) 31. listopada 2017.