Teror na hrvatskoj plaži: Ova porodica će još dugo pamtiti ljetovanje

Kako nekoliko lokalnih “krkana” i loptica za picigin mogu u par minuta upropastiti ljetovanje i ostaviti gorak okus u ustima porodice s malom djecom koja je masno platila kako bi na miru i bez brige mogla uživati na sigurnoj plaži pokazuje priča 29-godišnjakinje iz Donjeg Miholjca koja je prije dvadesetak dana ljetovala u kaštelanskom hotelu “Resnik”, piše Slobodna Dalmacija.

– Toga dana iza ručka otišli smo na plažu, a kasno popodne došla su četiri muškarca, očito domaća, te su počeli igrati picigin direktno ispred moje djece i djece ostalih gostiju. Nakon silnog “šupanja” po vodi i trčanja uz rub plaže, loptica je mojeg dječačića od dvije godine pogodila u glavu, a nedugo nakon toga moju je šogoricu pogodila u prsa.

– No, nakon što je loptica zamalo pogodila mojeg dvomjesečnog sina u kolicima, kulturno smo ih zamolili da odu s tog dijela plaže, da prestanu, jer smo mi i došli u navedeni hotel želeći mir i sigurnost, no oni su rekli da ljudi vole gledati kako oni igraju picigin. Koju minutu poslije jedan od njih je zamalo, u žaru igre, skočio na jednog dječaka Nijemca, priča za Slobodnu Dalmaciju gošća dodajući kako ih je potom upitala hoće li nekoga ubiti takvim bacanjem.

– Jedan mi je odgovorio da je to igra, a onda mu je drugi rekao: “Što se objašnjavaš s tom kravom?” Dobacio je i da se maknemo dalje ako nam smeta. Odgovorila sam da smo mi platili hotel te da smo došli na hotelsku plažu prije njih. S djecom sam se igrala u plićaku, te me loptica pogodila u glavu. Uzela sam je i bacila u smeće. Jedan od njih je otišao kopati po smeću i donio je loptu.

– Nastavili su igrati kao da ništa nije bilo, a u moru više nije bilo nikoga, svi su pobjegli van. Rekla sam im da nisu normalni, na što mi je jedan donio lopticu koju sam mu uzela. Onda su me počeli vrijeđati, potom i mog supruga jer im je on pokušao objasniti da sam u pravu. Nisam htjela vratiti lopticu jer mi je bilo dosta toga da se djeca boje ući u vodu – govori 29-godišnja Slavonka koja je, kaže, nakon toga fizički napadnuta.

– Tada je prvi bacio moje japanke u more, a onda stvari od moje bebe. Drugi me počeo gurati, potom mi je iskrenuo ruku i gurao me na pod. Ubrzo su me sva četvorica gurala po podu, a onaj koji je bio iza mene mi je obje ruke stezao, pri čemu sam ga grizla da mi ih ne polomi. Moj je šogor dotičnog vukao s mene. U međuvremenu se umiješao jedan Čeh s dvoje djece koji je spriječio tučnjavu.

– Govorio im je da nisu normalni, jer su napali ženu. Kada su uvidjeli da je zaista cijela plaža skočila, maknuli su se. Prišla nam je gospođa koja je rekla da živi tu u blizini i da, citiram, “taj teror traje tjednima, da su zamoljeni i od ljudi koji nisu gosti hotela (a također se dolaze ovdje kupati) da prestanu, no oni su se s njima ismijavali”, prepričava dalje.

Prestravljeni gosti pozvali su potom policiju čija je ophodnja, veli sugovornica Slobodne, došla nakon sat vremena. Objasnila im je što se dogodilo, dala im je fotografije nasilnika koje su drugi gosti snimili u “akciji”, a oni su joj rekli da ih nazove ako se i sutradan nasilnici pojave na plaži. Pohvalila je njihov pristup i profesionalnost za razliku od druge ophodnje s kojom je imala posla dan poslije, prenosi Jutarnji.hr.

Autor: Jutarnji.hr