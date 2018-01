Temperaturni šokovi do kraja januara: Razlike u temperaturi i do 18 stepeni!

Slobodan Sovilj, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Srbije kaže da bi do kraja januara trebalo da bude suho.

Do kraja januara temperatura će svakim danom postepeno biti sve veća. Nema naznaka da će padati snijeg, ali ono što može da liči na zimu jesu jutarnji mrazevi, zbog kojih će u nekim gradovima temperatura ići i do minus 9 stepeni Celzijusa.

– Od danas će biti i više sunca, a temperatura će se kretati od 5 do 10 stepeni. Tako će biti do kraja januara, a jedino što možemo očekivati, jeste pojava jutarnjih mrazeva. To će biti primetno pogotovu u naredna tri dana, gde će na jugu i jugoistoku biti od – 9 do – 5 stepeni, dok se prognozira da će jutarnje temperature u Vojvodini i Beogradu ići od -5 do nula stepeni – kaže Sovilj.

Za pojavu mraza i temperatura u minusu u najvećoj mjeri krivo je vedro nebo, objašnjava meteorolog, jer kada nema oblaka brže dolazi do hlađenja površinskog sloja zemlje. Očekuje se i pojava magle.

U svakom slučaju vazduh će biti hladan, ali već krajem nedelje se očekuje i slabljenje jutarnjeg mraza – objašnjava Sovilj.

Prema dugoročnoj prognozi, postoji mogućnost da bi već od 31. januara, a možda i 1 . februara opet moglo da nas očekuje naoblačenje sa susnežicom i snijegom.

Autor: Buka