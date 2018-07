Temperatura danas do 35 stepeni: Objavljena i prognoza do četvrtka

Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 12 stupnjeva, Sokolac 16, Bugojno 17, Ivan Sedlo 18, Jajce i Sarajevo 19, Livno, Prijedor i Zenica 20, Bihać, Tuzla i Zvornik 21, Banja Luka i Sanski Most 22, Grude 23, Brčko 24, Bijeljina, Gradačac i Trebinje 25, Mostar 26 stepeni.

Bioprognoza: Slično kao i proteklih dana, ugodnije tokom prijepodneva, potom će usljed sparnog i nestabilnog vremena opšta slika biti lošija, izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se pojačati. Preporučljivo je planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć pljusak kiše praćen grmljavinom. Najviša dnevna oko 28 stepeni.

Preporučeno za vas: Potvrdio njezin otac: Djevojčica Samira Sadiković iz Bugojna koja je nestala u petak vratila se kući

U utorak sunčano. Poslije podne i u večernjim satima umejren porat naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 28 do 34, na jugu od 32 do 36 °C.

U srijedu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro. U ostatku Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 28 do 35 °C.

U četvrtak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro. U ostatku Bosne umjereno, ponedje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 29 do 36 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Autor: Radiosarajevo.ba