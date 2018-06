Temperatura danas do 32 stepena: Objavljena prognoza do četvrtka

Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 11 stupnjeva, Sokolac 13, Ivan Sedlo 14, Bugojno 15, Jajce, Livno i Sarajevo 17, Zvornik 18, Bihać, Grude, Sanski Most i Tuzla 19, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Široki Brijeg, Stolac i Trebinje 20, Bijeljina, Gradačac i Mostar 22, Brčko 23 stepena.

Bioprognoza: Jutarnji sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada su pod uticajem nestabilnog i sparnog vremena, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće tegobe poput nervoze, glavobolje i iscrpljenosti, zbog čega je poželjno reducirati aktivnosti. Učesnici u saobraćaju također trebaju biti oprezniji u poslijepodnevnim satima.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima porast oblačnosti, u većem dijelu naše zemlje, će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na zaopadu Bosne jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. U Sarajevu sunčano vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima porast oblačnosti može uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.

Utorak: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana, postupno povećanje oblačnosti. Tokom dana, nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine poslije podne i u večernjim satima. Lokalno postoje uvjeti i za pojavu grada. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.

Srijeda: Nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine lokalno mogu biti i obilnije, a postoje uvjeti i za pojavu grada. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

Četvrtak: Malo do umjereno oblačno vrijeme. Prije podne, uz nešto više oblaka na istoku i sjeveroistoku može pasti i malo kiše. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.