Teletović: Musa mi je psovao i vrijeđao me, ne opraštam se od reprezentacije

Finiš utakmice obilježila je rasprava između Mirze Teletovića i Džanana Muse. Danas je kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine održao press konferenciju u Sarajevo gdje je govorio o tom incidentu.

“Tenzije su takve kakve jesu. Tu sam da bih rekao istinu. Izlaze neke stvari koje su neistina. Čitav život sam proveo predstavljajući reprezentaciju BiH, kao najveću reprezentaciju svijeta i za mene je takva. Za reprezentaciju igram 13 godina. Nikada nisam napravio neki eksces i nisam nikoga provocirao. BiH sam predstavljao u najboljem svjetlu, tako da ne želim da se stvari krive u javnosti”

“Ne želim da neko bira ko je u pravu. Ja ću vam objasniti s profesionalne strane. Igramo utakmicu i to je 38 minuta. Ostale su dvije minute do kraja, gubimo osam razlike i imamo 6-7 napada da se vratimo. Imao sam i ja 17 godina i neke stvari znam da se moraju naučiti. Naravno da je vruće glave. U tom trenutku sam prišao Džananu i rekao: ‘Sve je OK majstore, glavu gore’. U tom trenutku mi najmlađi igrač reprezentacije prilazi i psuje mi i vrijeđa me. Ali ja to razumijem. Samo sam ga sklonio od sebe. Želio sam nastaviti igrati utakmicu, ali je prosto nemoguće bilo nastaviti. Žao mi je što sam tako reagovao, ali ja nikada nisam bježao od odgovornosti.

Mora se krenuti od korijena. Savez nije posložio reprezentaciju kako je trebao. Trenerski staff nije uradio posao kako je trebao. Ako ja nemam podršku Saveza i trenerskog staffa, šta ja mogu uraditi da igrači poštuju odluke? Ja sam došao u reprezentaciju sa 17 godina. Sjedio sam u ćošku. Ja sam čekao pet godina da nešto reprezentacija uradi. Poštovao sam i Mensura Bajramovića i Draška Prodanovića kod kojih nisam igrao. Ne opravdavam sebe, ali ne želim da se pojavi u medijima nešto tačno. Izmišljotina je da sam napadao Musu u svlačionicu.

Sada svi kažu da će Mirza ostaviti reprezentaciju. Nikad. Ja sam igrao kada niko nije želio da igra. Datome me je pitao da li je moguće da igraš kvalifikacije za reprezentaciju? Prošle godine sam zbog bolesti morao preskočiti reprezentativne obaveze. Phoenix je bio jedini klub koji je želio da potpiše ugovor sa mnom”, kaže Teletović.

