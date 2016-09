Teletović: Ja volim Džanana, njegova reakcija je normalna, idemo u Švedsku

Finiš utakmice BiH – Rusija obilježila je rasprava između Mirze Teletovića i Džanana Muse. Danas je kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine održao press konferenciju u Sarajevo gdje je govorio o tom incidentu.

“Tenzije su takve kakve jesu. Tu sam da bih rekao istinu. Izlaze neke stvari koje su neistina. Čitav život sam proveo predstavljajući reprezentaciju BiH, kao najveću reprezentaciju svijeta i za mene je takva. Za reprezentaciju igram 13 godina. Nikada nisam napravio neki eksces i nisam nikoga provocirao. BiH sam predstavljao u najboljem svjetlu, tako da ne želim da se stvari krive u javnosti”

“Ne želim da neko bira ko je u pravu. Ja ću vam objasniti s profesionalne strane. Igramo utakmicu i to je 38 minuta. Ostale su dvije minute do kraja, gubimo osam razlike i imamo 6-7 napada da se vratimo. Imao sam i ja 17 godina i neke stvari znam da se moraju naučiti. Naravno da je vruće glave. U tom trenutku sam prišao Džananu i rekao: ‘Sve je OK majstore, glavu gore’. U tom trenutku mi najmlađi igrač reprezentacije prilazi i psuje mi i vrijeđa me. Ali ja to razumijem. Samo sam ga sklonio od sebe. Želio sam nastaviti igrati utakmicu, ali je prosto nemoguće bilo nastaviti. Žao mi je što sam tako reagovao, ali ja nikada nisam bježao od odgovornosti.

Mora se krenuti od korijena. Savez nije posložio reprezentaciju kako je trebao. Trenerski staff nije uradio posao kako je trebao. Ako ja nemam podršku Saveza i trenerskog staffa, šta ja mogu uraditi da igrači poštuju odluke? Ja sam došao u reprezentaciju sa 17 godina. Sjedio sam u ćošku. Ja sam čekao pet godina da nešto reprezentacija uradi. Poštovao sam i Mensura Bajramovića i Draška Prodanovića kod kojih nisam igrao. Ne opravdavam sebe, ali ne želim da se pojavi u medijima nešto tačno. Izmišljotina je da sam napadao Musu u svlačionicu.

Sada svi kažu da će Mirza ostaviti reprezentaciju. Nikad. Ja sam igrao kada niko nije želio da igra. Datome me je pitao da li je moguće da igraš kvalifikacije za reprezentaciju? Prošle godine sam zbog bolesti morao preskočiti reprezentativne obaveze. Phoenix je bio jedini klub koji je želio da potpiše ugovor sa mnom”, kaže Teletović.

“Nisam odbijao izmjenu, nego me Mulaomerović pitao da li mogu još da igram, a ja sam rekao da mogu. I želim da igram jer ne igramo kako bi trebali da igramo. Nismo posložili reprezentaciju kako je trebalo. Ja dobro znam šta radim kad izađem na teren. Ti šutevi meni dolaze jer nemamo druge opcije. Ja moram čekati 30 minuta da prođe u Skenderiji kako bi se napravili akcija kako bih ja šutirao otvoreni šut.

Lakše je u NBA dati 30 poena nego ovdje 15 jer je takva postavka, prosto jednostavno. Reprezentacija će biti i poslije mene i poslije svih drugih igrača. Bila je i poslije Markovića i bit će i poslije Teletovića.

I s Nenadom Markovićem sam imao nekih problema kada sam bio mlađi, ali sam prišao i izvinio se njemu. Kod mene je uvijek bilo Delibašić, Marković, pa svi ostali. Ja kada pogriješim ja priđem i izvinim to. Pogriješio sam. Ja kad pogriješim, ja to priznam.

Izgubili smo na Evropskom prvenstvu od Litvanije zbog mene. Ja priznajem krivicu, tako sam odgojen. Kriv sam i za jučerašnji poraz. Postao sam to što jesam jer sam prihvatao krivicu”, kaže Teletović.

“Kada se priča o trenerskom poslu tu je red, rad i disciplina. Toga nema. Hemije u reprezentaciji nema. Hijerarhije nema. Ne opravdavam sebe i igrače, ali teško je raditi kada nema hemije. Ja sam igrao u Tau Ceramici šest godina. Nije bilo treninga da predsjednik ne bude tu. Da li je normalno da niko iz Košarkaškog saveza ne stane iza svog tima? Da niko ne preuzme odgovornost za greške i da izađe staff i isto uradi.

Ja sam došao u reprezentaciju na poziv Damira Mulaomerovića. Mi smo prijatelji. Ja sam mu rekao gdje je najveći problem. Rekao sam mu da ako ne posloži reprezentaciju, ništa nećemo uraditi. Ako trener ne može nametnuti neki svoj sistem, onda je teško uraditi bilo šta.

Naravno da ću igrati u Švedskoj. Mali je došao nakon utakmice i izvinio se. Zamislite kakav je pritisak na tog dečka. Sami mediji su stvorili veliki pritisak na njega. On hoće da se dokaže, ima najbolje namjere, ali je izgorio. Ovo kako je on reagovao je sasvim normalno za njegove godine. Ja s tim nemam problem.

Pitajte ga ko ga je zavao čitavo ljeto. Ko pokušava da mu pomogne. Ko mu je menadžer? Koliko se puta meni desilo da izađem na utakmicu i sazivam publiku. Mene su naučili da se ponašam maksimalno profesionalno i ja razmišljam samo o pobjedi i kako da pobijedimo. Može da Skenderija gori i da bude 20.000 ljudi, isto je. U Beogradu je recimo bilo žestoko vrijeđanje, ali smo tada pobijedili i prošli u Final Four.

Jedno je imati 17 godina, a jedno je biti profesionalac 16 godina. Ja imam samo dobre namjere, da mu pomognem. Želim da vas pitam, šta bi Marković uradio u ovoj situaciji. Zamislite da neko od 17 godina krene na vas. Ja opet govorim, volim Džanana Musu, ako Bog da da bude naš najbolji košarkaš, sve mu najbolje želim i sve što mu bude trebalo mu mogu pomoći. Čak sam ga zvao i u Milwaukee da dođe i trenira s mojim trenerom”, kaže Teletović.

“Dešava se jedan problem u reprezentaciji jer se mladi igrači ne uključuju na vrijeme. Zašto mi nemamo još mlađih igrača da ih pozovemo. Moje mišljenje je da u našoj ligi ima igrača koji mogu doći. Kako Bosna i Hercegovina može dopustiti da Stipanović ne dođe. Zašto Nemanja Mitrović nije tu? Svakako nam treba igrača na vanjskim pozicijama. Zašto Renfroe ili Wright nisu došli. Ako ne dođu, zašto im se ne uruči kazna. Gdje je taj profesionalizam? Zašto reprezentacija nije tamo gdje treba da bude. Đedović je igrač koji je iz svog džepa dao pare da mi dođemo u hotel u Sloveniju. Dolazio je sa slomljenom rukom i neki ga prozivaju da neće da igra. To je najbolja dvojka koju BiH posjeduje.

Zašto Nihad Đedović nije u reprezentaciji? Zašto se odričemo tih nekih igrača. Bio je popis stanovništva i znamo koliko nas ima. Zašto Sikiraš nije u seniorskoj reprezentaciji? Da ne nabrajam koliko ima grešaka koje se rade. Zašto dozvoljavamo da jedan Trnovčević ima pravo išta da kaže? Ali dozvoljavamo.

U neke stvari neću ulaziti, jer neke stvari nisu moje da ih rješavam. Postoje neka pitanja koja trebaju riješiti ljudi koji su bili upleteni. Reprezentacija je naša, bosanskohercegovačka, nije reprezentacija Enesa Trnovčevića i neki ljudi nemaju pravo da rade koje su radili u KSBiH. Reprezentacija je svetinja, a ja ću igrati sve dok me noge budu nosile”, kaže Teletović.

“Kada je Marković došao za selektora, on je snabdijevao sav novac, morao je voditi račun o igračima i izgubili smo. Ljudi koji su došli u Savez su odabrani kako su odabrani i ako ne vrše svoje dužnosti onda trebaju biti smijenjeni. To nije moj posao, da vršim reviziju, moje je da budem profesionalac na terenu, dajem maksimum i to i radim. Tenzije su već dva mjeseca, tačnije pritisak.

Atmosfera između igrača je super i momci su super. Kako neko može doći, vama, ako ste vi trener, a trener nema podršku Saveza, dođe jedan igrač i kaže da bi trebao da radi nešto ili misli da bi trebao biti prva petorka i onda trener to napravi da se ne bi svađao u Savezu s nekim.

Želim se izviniti publici, to je bio momenat vruće glave. Kao kapiten reprezentacije, moja je dužnost da na terenu budem to što jesam i da vodim računa da svi budu maksimalno angažovani oko pobjede, i ni oko čega drugog. Još jednom se izvinjavam publici, pogotovo Mejdanu, koji nije zaslužio da se ovo sve ovako završi. Idemo dalje, sljedeća je Švedska, nju ćemo da pokušamo savladati na bilo koji način”, ističe Teletović.

Autor: Radiosarajevo.ba