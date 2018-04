Tehnička greška: Audi povlači gotovo 1,2 miliona vozila

Audi povlači vozila na besplatan popravak jer se pumpe za hlađenje mogu pregrijati i eventualno izazvati požar.

Audi povlači blizu 1,2 miliona automobila i terenaca diljem svijeta zbog toga što se električne pumpe za hlađenje mogu pregrijati i eventualno izazvati požar, prenosi AP.

Povlačenje se odnosi na model A4 proizveden od 2013. do 2016., A5 proizveden od 2013. do 2017, model A6 koji je napravljen između 2012. i 2015., kao i Q5 SUV proizveden od 2013. do 2017. godine.

Blokada ili opasnost od kratkog spoja

Kompanija je priopćila da se pumpe mogu blokirati ili doći do vlaženja, što može izazvati kratki spoj, prenosi Tanjug.

Glasnogovornik Audija u SAD-u rekao je da je bilo izvješća o požarima, ali nije naveo detalje.

Prodavači Audija će zamijeniti pumpe bez troškova po vlasnike tih automobila, navodi AP.