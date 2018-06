Svjetsko prvenstvo počinje danas: Domaćin obećava spektakl

Svim navijačima i ljubiteljima fudbala širom svijeta – dobrodošli. Velika je čast i privilegija biti domaćin ovakvog takmičenja. Želimo da ovaj događaj slavi emociju i strast. Vjerujemo da ćete uživati ne samo diveći se igrama fudbalera i timova već i u blagodetima Rusije, njene kulture i druželjubivošću naroda. Uradili smo sve da se svaki navijač, igrač, trener, bilo ko uključen u prvenstvo osjeća kao kod svoje kuće. Dobro došli na Svjetsko prvenstvo, poruka je ovo Vladimira Putina, predsjednika Rusije, uoči početka Svjetskog prvenstva u ovoj zemlji.

Dobra priprema

Vrijedi istaći da je Putin, nakon upućene poruke dobrodošlice svim ljubiteljima fudbala, pozvao i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da i on prisustvuje Mundijalu, te da je i on dobrodošao. Rusi su obećali da će ovo biti jedno od najbolje organizovanih prvenstava, a mi se nadamo i da će biti tako. Upravo će domaćin, kako je to i običaj, igrati na otvaranju, a protivnik izabranicima Stanislava Cherchesova bit će Saudijska Arabija na stadionu Lužnjiki u Moskvi.

Domaćin Rusija je pod velikim pritiskom, a dodatna presija je što je tim bez pobjede osam mjeseci. Rusi su 7. oktobra 2017. savladali selekciju Južne Koreje sa 4:2, a od tada su upisali četiri poraza i tri remija.

Problem Rusije bi mogli biti izostanci, a selektor Cherchesov na Mundijalu neće moći računati na Aleyandera Kokorina, Georgija Dzhikiya i Viktora Vasina.

Jedna od glavnih uzdanica Rusije bit će iskusni napadač Artem Dzyuba, koji je obećao navijačima veliko zalaganje i pobjedu.

– Dobro se pripremamo za turnir i želimo pobijediti. Za nas je ovo najvažniji događaj u našim životima, potrebna nam je podrška cijele zemlje. Borit ćemo se, dat ćemo sve od sebe i neka se na kraju nastupa ocijeni kakvi smo bili, kazao je Dzyuba.

Veznjak Saudijaca Yahya al-Shehri je kazao da vjeruje u iznenađenje koje može prirediti njegov tim.

– Prije svega, moramo se usredotočiti na našu igru. Nadam se da ćemo moći pobijediti Rusiju. Mislim da će utakmica protiv Rusije biti vrlo teška. Rusija je dobar tim s velikim igračima. Oni su ujedinjeni i snažni, posebno u odbrani, istakao je Al-Shehri.

Jedini meč u historiji Rusija i Saudijska Arabija odigrale su 1993. godine, a slavila je Arabija rezultatom 4:2. Meč je bio prijateljskog karaktera. U grupi A Rusija se može nadati prolazu dalje, barem prema tradiciji, jer domaćin prvenstva nikada, osim Južne Afrike 2010, nije ispao u prvoj fazi.

Sedam od devet

Ono što Rusima ne ide u prilog jeste da je domaćin samo jednom osvojio šampionat i to Francuska 1998. godine. Od raspada Sovjetskog saveza Rusija ima samo dvije pobjede na svjetskim prvenstvima i to sa 6:1 u Kamerunu 1994, te sa 2:0 protiv Tunisa 2002.

Saudijska Arabija samo je jednom sačuvala mrežu na 13 utakmica na svjetskim prvenstvima, a to je bilo u njihovoj pobjedi protiv Belgije u junu 1994, rezultatom 1:0. Također, Arapi nisu uspjeli postići gol u sedam od posljednjih devet utakmica na turniru.

