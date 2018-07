Svi dječaci i trener izvučeni iz pećine: Pogledajte dramatični snimak spašavanja!

Spašeni dječaci su na liječenju u bolnici Prachanukroh u regiji Chiang Rai. Ukupno je spašeno dvanaest dječaka u spilji Tham Luang kao i njihov trener.

Sada se čeka da iz spilje izađu svi članovi tima koji je sudjelovao u akciji spašavanja, uključujući liječnika koji je ostao u spilji kada su dječaci pronađeni.

Kako javlja BBC, spašen je i trener. Tu informaciju kako su spašeni svi članovi nogometnog tima kao i njihov trener također su potvrdili taljandski SEAl-ovci koji su bili u akciji spašavanja.

Tajlandski SEAL-ovci su potvrdili kako je spašen i dvanaesti dječak, a istu informaciju prenose i Reuters te Guardian.

Operacija spašavanja preostala četiri dječaka i njihovog trenera iz pećine na sjeveru Tajlanda počela je jutros, a zvaničnici očekuju da će sva petorica biti izvučena tokom dana. U jučerašnoj akciji spašavanja iz pećine u Tajlandu izvučena su četiri dječaka, koliko i prethodnog dana.

Podsjećamo, šef spasilačke misije Narongsak Osotanakorn izjavio je jutros da je 19 članova spasilačke ekipe ušlo u pećinu, prenosi Reuters.

Osotanakorn je naveo da je današnja treća i posljednja faza operacije spašavanja počela nešto posle 10 sati po lokalnom vremenu.

“Sva petorica će biti istovremeno danas izvučena”, rekao je Osotanakorn, što su prisutni s radošću glasno pozdravili.

On je napomenuo da bi ova faza spašavanja mogla da traje nešto duže nego prethodne dvije, koje su završene u roku od nekoliko sati.

Pećinu će danas napustiti i ljekar i trojica pripadnika tajlandskih “foka” koji su sa dječacima, prenosi AP.

Grupa od 12 dječaka i njihov trener su u pećini od 23. juna.

Dva dječaka zarobljena u pećini na sjeveru Tajlanda možda imaju plućnu infekciju, rekao je ovo sekretar Ministarstva zdravlja Tajlanda Džedsada Čokdumrongsuk, prenosi Blic, zbog čega se strahuje da su preslaba za izvlačenje.

Dječaci s trenerom u špilji su proveli 17 noći, na udaljenosti od četiri kilometra unutar špiljskog sistema.

Ljudi diljem Tajlanda slave dosadašnji uspjeh spasioca, uključujući i školu Mae Sai Prasitsart koju pohađa šest zatočenih dječaka.

“Veoma sam sretan zbog onih koji su uspjeli izaći i mislim da će danas svi biti vani”, rekao je 14-godišnji Waranchit Karnkaew.

“Želim odvesti svoje prijatelje na ručak i da igramo nogomet”, dodao je.

Spasioci ističu kako im je potrebno 20 sati za obnovu zaliha kisika.

No nisu htjeli otkriti hoće li u idućem pothvatu pokušati izvući svih petero preostalih, a dosadašnji plan bio je izvlačenje njih četvero.

“Ovisi o okolini. Ako nam pomogne bog kiše, mogli bi djelovati brzo. No ako to ne učini, to bi mogao biti izazov”, zaključio je Narongsak.

Spasioci trebaju najmanje 20 sati za pripremu treće misije

Tajlandski premijer Prayut Chan-o-cha u ponedjeljak navečer je posjetio bolnicu u kojoj se nalaze dječaci, nakon razgovora s njihovim porodicama koje još uvijek čekaju ispred ulaza u špilju.

Osotthanakorn je izjavio da su dječaci spašeni u ponedjeljak u boljem stanju od dječaka spašenih dan ranije. Naglasio je da je stanje svih osam dječaka dobro.

Dodao je da spasioci, koji se trenutno odmaraju, trebaju najmanje 20 sati kako bi se pripremili za treću operaciju, ali plan se može promijeniti ovisno o vremenskim prilikama i razini vode u spilji. Današnja misija izvršena je između četiri i pet sati ranije od planiranog rasporeda zbog povoljnih vremenskih prilika.

Dvanaest dječaka dobi između 11 i 16 godina ušla su sa svojim nogometnim trenerom u spilju 23. juna i ostali zarobljeni zbog obilnih kiša koje su poplavile špilju.

Autor: Index.hr