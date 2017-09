Svećenik u Srbiji odbio sahraniti djecu, koja su izgorjela, jer nisu kršteni

U Eparhiji bačkoj, na pitanje zašto svećenik iz Bača nije htio održati obred, đakon Miroslav je prvo rekao da se nekrštenima ne može održati obred, a kada su mu rekli da su to djeca, zatražio je određeno vrijeme da provjeri, a nakon toga samo kratko rekao: ‘Nećemo se oglašavati.’

Osmomjesečnu Isidoru, Nikolu (2) i Nikolinu (4) Ramadani iz Vajske u Srbiji pravoslavni svećenik iz Bača nije htio sahraniti i održati obred na seoskom groblju jer djeca nisu bila krštena.

Rekao je to za Kurir.rs ogorčeni ujak dječice Dimitrije Bogoevski.

“Sramota je da svećenik nije htio sahraniti djecu jer nisu krštena. Shvaćam razlog, ali to su mala nevina djeca, koja se još nisu ni stigla krstiti. Neko je od susjeda pitao katoličkog svećenika i on je odmah rekao da hoće, rekao je: ‘I da su kršteni i nekršteni, svi su isti pred Bogom.’ On čak nije htio ni jedan dinar uzeti, od tuge, koliko mu je bilo žao djece. Sve me to jako boli, kao i sve nas”, rekao je ujak.

U Eparhiji bačkoj, na pitanje zašto svećenik iz Bača nije htio održati obred, đakon Miroslav je prvo rekao da se nekrštenima ne može održati obred, a kada su mu rekli da su to djeca, zatražio je određeno vrijeme da provjeri, a nakon toga samo kratko rekao: ‘Nećemo se oglašavati.’

Tri mala bijela lijesa, a unutra pepeo izgorjele djece. U trenutku dok su spuštani lijesovi, nebo se otvorilo, piše kurir.rs.

Strašna tragedija dogodila se prošle subote u kući u Vajskoj, gdje je cijela porodica živjela kao podstanari.

Autor: Kurir.rs