Sve snimila kamera: Ronioca ajkula ugrizla za trbuh (VIDEO)

Iskusni ronilac Ervin Mekarti (Ervin McCarty) doživio je zaista bizarnu nezgodu kad ga je mali primjerak morskog psa dadilje ugrizao za trbuh i odbio pustiti.

Mekarti je s grupom ronilaca u floridskom primorju istraživao morsko dno i na pušku lovio podvodne životinje.

– Čim sam se spustio do dna, iz jedne je rupe isplivao morski pas i ugrizao me. Nije me htio pustiti pa sam ga morao držati s obje ruke jer me vukao dolje. Mislio sam da ću se utopiti.

Kad sam izronio svi na brodu su vikali da me ugrizao morski pas, nisu znali da je još na meni. Jedva sam se popeo na brod.

To je bila borba koja me prilično izmorili, ispričao je za Newsflare. Iako je bio izvučen na suho, morski pas uporno nije htio popustiti stisak, te su ga na kraju morali ubiti nožem na što su se pobunili mnogi ljubitelji životinja u komentarima na video, smatrajući to okrutnim i nepotrebnim.