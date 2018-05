Sve češći napadi zmija u blizini kuća i zgrada u Sarajevu

U posljednja dva dana građani Sarajevskog kantona prijavili su četiri napada zmija u blizini svojih domova, od čega su tri bila ugrizi. Zmije se sve češće pojavljuju u kućama, oko zgrada i u ostalim stambenim objektima gdje ih inače ne biste očekivali, piše Klix.ba.

Kako je za Klix rekla Elma Ibrahimović, rukovoditeljica Tehničke službe Društva za sanitarnu i ekološku zaštitu Sanitacija, nakon poplava 2014. godine zmije su promijenile svoje stanište i mjesto razmnožavanja te se sve više kreću ka središnjim dijelovima grada koji su naseljeni.

“Od tada svake godine od aprila do juna primamo učestale pozive, ali posljednja dva dana smo primili četiri poziva, a danas smo primili peti. Zmije ulaze u kuće i građani trebaju biti oprezni. Gdje god se pojave, većinom u blizini imaju gnijezdo gdje se razmnožavaju”, kazala je Ibrahimović.

Do sada su srećom bile bezopasne zmije, ali je bilo slučajeva gdje su građani prijavljivali kako su viđali poskoka ili šarku na Darivi, kod Kozije ćuprije, na Bjelašnici i Trebeviću.

Najviše poziva je iz područja općina Stari Grad i Centar zbog vegetacije i neodržavanja okućnica te napuštenih objekata koje također nitko ne održava. Ono što ih mami vani jeste nagla klimatska promjena kada zatopli.

“Ukoliko vide zmiju, građani se trebaju skloniti i pozvati nas ili službe koje se bave ovom vrstom posla. U slučaju da dođe do ugriza potrebno je izvršiti podvezivanje i pumpicom isisati otrov na mjestu ugriza do transporta kod liječnika ili dolaska ekipe Hitne pomoći. Otrov je opasan jer ide direktno u krvni sud i prekida zgrušavanje krvi te nastaju otekline koje otrov šire dalje tijelom. Zbog toga se daje serum, a ako je otrov jači, onda se daju i do tri seruma”, kazala je Ibrahimović.

Prošle godine zabilježen je i slučaj smrti starije osobe nakon ujeda zmije. Iako su hitna služba i tehničari ovog društva došli brzo na mjesto, bilo je kasno.

“Potrebno je da redovito kosite i održavate svoje okućnice te uklonite stare materijale i stvari koje ne koristite. Potrebno je riješiti i problem kod vodotoka rijeke Miljacke, jer tu najčešće nalazimo njihova gnijezda. Općine trebaju uraditi preventivnu zaštitnu zonu od zmija i duž korita Miljacke i kod napuštenih objekata kako zmije ne bi ušle u kuće škole, vrtiće i ugrozile stanovništvo”, istaknula je.

Danas je prijavljen slučaj ulaska zmije u kuću na području općine Centar na Soukbunaru, a stanari ulice Banjolučka u naselju Grbavica su pronašli zmiju u dvorištu i sami je usmrtili, piše Večernji.ba