Suze majke dirnule svijet: Njen autistični sin sad ima prijatelja

Majka petogodišnjeg dječaka rođenog s autizmom raznježila je stotine hiljade ljudi fotografijom na kojoj se njen sin po prvi put fizički zbližio s drugim živim bićem…

Nakon pune dvije godine čekanja, sin Amerikanke Shanne Niehaus dobio je retrivera ‘Tornada’, posebno treniranog psa za rad s autističnom djecom. Za samo nekoliko minuta dječak je s njim ostvario jedan od najbližih odnosa u svojem cijelom životu, a fotografija trenutka u kojem se opušteno zavalio na Tornada obišla je svijet, prenosi Virealno.com.

Njegova majka Shanna u tom trenutku jednostavno nije mogla suzdržati suze. Bile su to suze sreće, ali i olakšanja. Naime, njen je sin toliko osjetljiv da ga ona nikada nije mogla zagrliti, okupati, obući ili jednostavno dodirnuti.

– Pogledajte ovaj trenutak. Nikada u životu nisam doživjela nešto poput ovoga, napisala je Shanna ispod fotografije objavljene na Facebook stranici ‘Love What Matters’.

Na ovoj je fotografiji lice majke koja je vidjela svoje dijete, koje ne može zagrliti, okupati, obući ili dodirnuti, kako slobodno leži na psu potpuno svojom voljom, s neizrečenom privrženošću. To je lice majke koja je gledala nebrojene propale društvene interakcije svog sina u pokušaju da stvori prijateljstva. Bilo kakva prijateljstva, bilo kakvu vezu. Ona je s njim probdjela nebrojene neprospavane noći dok je on plakao jer izvan kruga porodice ne može ostvariti bilo kakav odnos bez obzira na to koliko se trudio i bez obzira na to koliko se trudio na terapijama za autističnu djecu. Sada ona sjedi iza njega, u tišini ga promatrajući bez zraka u plućima i bez riječi koje mogu opisati kako se osjeća, napisala je Shanna.

– Svaka borba za svaku dijagnozu, svaki potrošeni dolar, svaki ispunjeni obrazac, svaki školski sastanak, svaka prolivena suza, svaki korak naprijed, svaki korak unatrag, svako propitkivanje nesigurne budućnosti, sve je to vrijedilo. Zbog svega toga i zbog Tornada znam da će sve biti u redu. Kao majka vidjela sam bezbroj izazovnih i bolnih trenutaka u kojima se našao moj sin. Zbog još više njih sam plakala. No, jučer sam plakala iz potpuno drugih razloga. Osjećaj je to koji je nemoguće opisati, zaključila je dirnuta majka u objavi koja je podijeljena gotovo 300 hiljada puta.