Sunčano i hladno, temperatura do sedam stepeni

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne i u večernjim satima postepeni porast naoblačenja. Vjetar, slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 2 do 7, na jugu od 9 do 14 °C. U ponedjeljak jutro pretežno sunčano sa mrazom, po kotlinama Bosne sa maglom i sumaglicom.

U ostatku dana, uglavnom, pretežno sunčano. U Posavini i na sjeveroistoku od sredine dana očekuje se porast naoblačenja. Jutarnje temperature od -7 do -1, na jugu od 0 do 5, a dnevne od 2 do 7, na jugu od 9 do 14 °C. U utorak u većem dijelu naše zemlje pretežno sunčano.

U jutarnjim satima sa mrazom. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom, koja se u Posavini može zadržati i veći dio dana. Jutarnje temperature od -8 do -2, na jugu od -1 do 3, a dnevne od 2 do 7, na jugu od 9 do 14 °C.

Autor: Nezavisne.com