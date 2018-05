Sunčala se na vlastitom balkonu, na vrata joj je pokucala policija i zalijepila novčanu kaznu

Jednog je Osječanina uznemirio prizor komšinice koja je odlučila iskoristiti visoke temperature i osunčati se gola na svom balkonu. Međutim, djevojka je toliko uznemirila komšiju da je poslao upit redakciji Glasa Slavonije nije li takav čin zakonom zabranjen.

– Gotovo svaki dan može se vidjeti kako se u susjednoj zgradi na balkonu sunča jedna gola djevojka. To nije prikladno, s obzirom na to da preko puta žive porodice s malom djecom. Kad god djeca izađu na balkon, moraju gledati golotinju pa me zanima je li to prema našem zakonu zabranjeno – napisao je Osječanin.

Prema članku 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira policija može kazniti osobu zbog prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana za što je predviđena kazna od 50 do 200 DEM, odnosno od 185 do 750 kuna.

Iz PU osječko-baranjske objasnili su da se pod moralom podrazumijeva ‘općeprihvaćeni standard društvenog ponašanja, tako da radnja prekršaja u pravilu predstavlja ponašanje koje znatnije odstupa od stavova sredine u kojoj se odvija. U praksi to je najčešće obavljanje fizioloških potreba na javnome mjestu, kao i razgolićavanje’, napisali su.

Premda su balkoni i terase stanova privatna mjesta, policija ih može smatrati ‘fiktivnim javnim mjestima’ ako su izloženi pogledima javnosti, kao što se često zove policija zbog preglasne muzike u stanu koja se čuje na ulici. Na području PU osječko-baranjske prošle su godine evidentirala šest prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana, a godinu prije – 18, piše Glas Slavonije.

Muški torzo, čini se, rijetko vrijeđa nečije osjećaje jer ljeti gotovo svakodnevno svjedočimo muškim ‘toplesima’. Muškarci golog torza kažnjavaju se izgleda samo na Hvaru koji je 2017. godine uveo drakonske kazne, u ovom slučaju 500 eura.

Autor: Jutarnji list