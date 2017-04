Suđenje za ubistvo Smaje Ćesira: Majka i očuh se posvađali u sudnici

Ubice malog Smaje Ćesira iz Hadžića, očuh Salih Arnautović i majka Ena Lipa, posvađali su se jučer tokom iznošenja završnih riječi u ponovljenom postupku koji se protiv njih vodi na Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Salih Arnautović se tereti za zlostavljanje maloljetne osobe i nanošenje teških tjelesnih povreda, a Ena Lipa za nasilje u porodici i nanošenje povreda, piše današnji Dnevni avaz.

Presuda očuhu i majci te djedu Emiru i nani Muniri Lipi, koji su za nasilje u porodici i nanošenje lakših tjelesnih povreda bili osuđeni na po dvije i po godine zatvora, bit će izrečena u četvrtak, 13. aprila.

Jučerašnji pretres kasnio je zbog dovođenja Saliha Arnautovića iz zeničkog zatvora, gdje izdržava kaznu od 40 godina za monstruozno mučenje i ubistvo malog Smaje Ćesira, čija je jedina krivica bila što je ličio na biološkog oca.

Ena Lipa u tuzlanskom zatvoru, također izdržava kaznu zatvora od 40 godina za ubistvo svog troipogodišnjaka.

Dječak trpio stravične bolove

Kobnog 25. feburara 2014. godine, kada je dječak ubijen, očuh i majka pojačali su muziku u sobi, a potom šakama te kaišem sa metalnom kopčom udarali dječaka po svim dijelovima tijela, Kada je Smajo počeo povraćati od udaraca i izvršio veliku nuždu, majka ga je nastavila udarati kaišem u predjelu glave, a očuh šakama u prsa. Dječak je trpio fizičke i psihičke bolove velikog intenziteta te je izgubio svijest. Udarci koje su mu zadali majka i očuh, kod dječaka su izazvali krvarenje u mozgu i otok, što je dovelo do smrti dječaka.

Nakon što su advokati Indira Karahodižić, Džema Hasanagić-Milaimi, Izet Baždarević i Sadik Hota iznijeli završne riječi, u kojima su utvrdili da nije dokazano da su optuženi počinili i ova krivična djela te pojedini od njih zatražili oslobađajuće presude, Salih Arnautović se podigao i kazao:

– Dotična Ena Lipa izjavila je u prvom postupku da sam monstrum koji je ubio njeno dijete. Da sam ja to uradio, ja bih se objesio u zatvoru. Lagala je da sam bio drogiran. Ja sam osuđen samo na osnovu njene izjave. Pogledajte Emina pisma u kojima se ona izvinjava za duševnu bol koju je nanijela meni i mojoj porodici. Moja bivša supruga traži alimentaciju od mene i na sudu je rekla: “Da mi je plaćao alimentaciju ne bi dala lažnu izjavu” – kazao je, između ostaloga, Arnautović.

Njegova izjava isprovocirala je Enu Lipa, koja je nervozno, povišenim glasom uzvratila optužbama:

– Sve što je rekao je laž. Imam i ja njegova pisma. On mi kaže: “Imam samo tebe, nemam nikog”, i traži mi da mu dam dopunu. On je ubica, on je ubio moje dijete, ja nisam. Ne mogu više da šutim, lično ga je on ubio – kazala je Lipa.

Tužiteljica Sanita Imamović ostala je kod završne riječi iznesene u prvostepenom postupku.

