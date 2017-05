Stravično: Ubio bivšu ženu i punicu zbog ljubomore

Goran Petrović zvani Mazga (24) iz Pasjana kod Gnjilana preksinoć je oko 18 sati na putu Bujanovac-Gnjilane kod albanskog sela Lučane ubio svoju bivšu suprugu Jovanu Petrović (21), njenu majku Dušicu Ivanović (44) iz sela Glogovac kod Kosovske Kamenice i teško ranio dvogodišnju ćerku K. P. zbog ljubomore, saznaje „Alo!” od izvora bliskih istrazi.

Petrović je krvavi pir planirao nakon što je saznao da je njegova bivša žena viđena u kafiću u Ranilugu kod Kosovske Kamenice u društvu drugog muškarca.

– Jovana je u petak, a i u srijedu, dan prije ubistva, viđena kako u jednom kafiću sjedi sa poznanikom. Vjeruje se da im je, pošto nije mogao da ode na Kosovo, jer je za njim raspisana potjernica zbog dvije pljačke, napravio sačekušu. Prema jednoj verziji, Jovana je sa kćerkicom i majkom išla džipom „mercedes” poslovno do Niša, a za to je saznao Petrović, a prema drugoj drugoj, one su krenule iz sela Glogovac da se nađu sa njim kako bi vidio kćerkicu – kaže sagovornik blizak istrazi.

On navodi da se sumnja da je Petrović isplanirao krvavi pir jer je sa sobom ponio pištolj i sačekao ih na povratku iz Niša u Ranilug, na ulasku u selo Glogovac na Kosovu i Metohiji.

– Do sela Lučane Petrović se dovezao taksijem iz Vranja. Taksi je ablendovao džipu „mercedes ML”, koji je vozila njegova tašta, pa su se one zaustavile. Goran je izašao iz taksija i sjeo na zadnje sjedište „mercedesa” pored žene i kćerke, dok je Dušica sjedila na mjestu vozača. Odmah je započeo svađu, a sumnja se da je zahtjevao od Jovane da mu kaže zašto je bila u kafiću s drugim. Tada je on potegao pištolj i ispalio dva hica – jedan u taštu, a jedan u ženu – kaže izvor „Alo!”.

– Djevojčica je operisana i ne nalazi se u životnoj opasnosti. Svjedok krvavog pira je taksista S. C. (26), koji je počinioca nakon ubistva odvezao do Bujanovca i tu ga ostavio, a događaj nije odmah prijavio policiji. Zbog toga je taksista S. C. priveden – rekao je sagovornik.

Prema nezvaničnim saznanjima, Petrović je narkoman, koji je zbog svog poroka izgubio posao domara u Osnovna školi „Miladin Popović” u mjestu Pasjane.

Na kocki gubio hiljade eura

Po priči rođaka, Goran i Jovana su živjeli rastavljeno jer ona nije mogla da prihvati njegov kriminalni način života, ali se zvanično nisu razveli.

– I dok su bili u braku i živjeli na Kosmetu, Goran je tukao i suprugu i punicu. Kako se pretpostavlja, živio je na liniji Niš-Vranje. Bio je ljubomoran, pa je i ranije prrijetio ženi, ali niko nije mogao da pretpostavi šta je spreman da uradi. Prošle godine ih je također naveo da dovedu dijete u Vranje da bi ga vidio i sve je prošlo bez problema – ispričali su rođaci.

Dušica je, osim Jovane, imala još troje djece. Na Mramorskom brdu kod Niša su imali kuću. Ali tu su samo povremeno živjeli, inače su živjeli u selu Glogovac.

Goran je krao i pljačkao, a po nekim pričama se i kockao mnogo. Pričalo se da je umio za veče da izgubi i po deset i više hiljada eura.