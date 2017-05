Stravično: Otkriveno šta je sve majka koja je ubila vlastitog sina, koji je iz BiH, rekla policiji

Trogodišnjeg dječaka Denisa iz Pule, a koji je porijeklom iz BiH, ubile su njegova majka Chiara Rojnić, udana Pašić, i 14-godišnjakinja, štićenica Doma za odgoj djece i mladih u Puli, u čemu im je pomagao 29-godišnji hrvatski državljanin koji je znao za zločin, a nije ga prijavio, već je s njima dogovarao način prikrivanja ubistva, odlazak na policiju i prijavljivanje nestanka, navela je PU istarska.

Utvrđeno je da su dječaka ubile u stanu u utorak navečer, tijelo su potom odvezle do uvale Mandrač i bacile ga u plićak, a ubistvo su prikrile prijavljivanjem nestanka policiji u srijedu pola sata iza ponoći…

Sve troje je u četvrtak poslijepodne uz kaznenu prijavu privedeno u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

“Policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU istarske i Policijske stanice Pula-Pola proveli su kriminalističko istraživanje i utvrdili sumnju da su 32-godišnja hrvatska državljanka i maloljetna hrvatska državljanka počinile kazneno djelo teško ubistvo, a da je 29-godišnji hrvatski državljanin počinio kazneno djelo neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela”, navodi se u priopćenju istarske policije.

Policija sumnjiči 32-godišnjakinju i maloljetnicu da su se dogovorile kako će usmrtiti trogodišnje dijete, što su i učinile 23. maja u večernjim satima, u stanu u Ulici Akvilejski prilaz.

Kako piše Jutarnji.hr, Chiara Rojnić je navodno sinčića usmrtila jer se željela riješiti djeteta, a kako smo neslužbeno doznali, imala je plan otputovati i u Makedoniju pa joj je dječak smetao. Dječakov otac u zatvoru je u Bosni i Hercegovini.

Kako se saznaje iz neslužbenih izvora, Chiara i maloljetnica tvrdile su svo vrijeme jučer na ispitivanju u policiji da su polusestre, međutim na kraju su priznale da nisu u srodstvu. Navodno su se družile. Zanimljivo je u čitavoj priči da je ova maloljetnica prije desetak dana prijavila seksualno zlostavljanje u domu Policijskoj upravi istarskoj, na nagovor jedne Puljanke kojoj se obratila za pomoć i koja se potom obratila medijima pismom u želji da joj pomogne. Maloljetnica je zatim nakon ispitivanja vraćena u dom, gdje je sve porekla, da bi 16. maja, neslužbeno se saznaje, pobjegla iz doma. Policija je tada odgovorila da je provela izvide vezano uz tu prijavu, ali da nisu utvrđeni elementi kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta te da će cjelokupan predmet biti dostavljen nadležnom državnom odvjetništvu za mlade.

Direktor doma Damjan Bistričić zasad nije htio komentirati čitavu priču.

– Ne mogu vam ništa reći do okončanja istrage. Čim se istraga završi, mi ćemo iznijeti sve detalje – rekao je direktor.

Također, navodno su Centru za socijalnu skrb Chiara i njeno dijete bili poznati, ali ne znamo je li tu riječ bilo o zanemarivanju djeteta ili o traženju socijalne pomoći. Susjedi su čuli da se nešto čudno događa u Chiarinu stanu, ali niko nije htio ništa prijavljivati jer se nisu htjeli miješati u porodične odnose. Chiara je u tom susjedstvu boravila, čuli smo od susjeda, u zadnjih mjesec dana, ne duže.

– Da smo znali da je Chiara zlostavljala dijete, svakako bismo to bili prijavili, ali ko zna što se događa unutar nečija dva zida. Jedino što smo čuli jest to da je dijete stalno plakalo, a toliko je plakalo da je gospođa u stanu ispod nje skoro zvala policiju da vidi što se događa. Ali odustala je od toga. Jednom je jedna susjeda tom djetetu kupila igračku, a on ju je nakon toga uhvatio za nogu i nije je htio pustiti – rekao je potreseni susjed.

Ni iz Centra za socijalnu brigu nismo mogli dobiti odgovor do okončanja istrage.

– Upoznati smo sa slučajem koji se trenutno vodi, no nažalost zasad o tome ništa službeno ne možemo reći dok policija ne izađe u javnost sa službenim podacima – rekla je direktorica pulskog Centra za socijalnu brigu Sandra Milošević.

Autor: Avaz.ba