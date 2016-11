Stravična ispovijest iz stana užasa: Zašto sam četiri godine u stanu držao kostur vlastite majke

Kako je moguće da neko više od četiri godine u istome stanu živi s tijelom vlastite majke, a da to niko ne otkrije. Kako je uopće došlo do ovakvoga stravičnoga događaja, pitanja su koja se postavljaju nakon otkrića da je Tibor Novak (59), inače bivši upravitelj jednoga hotela u Poreču, od jeseni 2012. tajio smrt svoje majke, čiji su kostur istražitelji nedavno pronašli pokriven plahtama i paučinom u sobi njihova stana u Brozovoj ulici.

“Moja majka je u jesen 2012. slomila kuk, a nakon nekoliko dana u bolnici, poslana je na kućnu njegu u stan u kojem sam s njom živio samo ja. Otac je preminuo 2006. te se iza njega još vodila ostavinska rasprava, a ja sam se nakon propasti hotela, kojem sam bio na čelu od 1999., iz Poreča te godine vratio u Zagreb”, počeo je svoju priču istražiteljima Novak, koji tvrdi kako je do svega došlo jer je jednostavno financijski bio propao. O majci koja je nakon bolničke njege ležala u krevetu, kaže, savjesno se brinuo te joj je svaki dan u krevet donosio hranu i čaj, a ona je ubrzo trebala ići u toplice na rehabilitaciju. No, jednu noć je, kaže, ostao prespavati vani kod poznanika, a kada se vratio u stan, otkrio je da je majka preminula. Bio je, kaže, u šoku, prepao se, a nije imao novca za sahranu, piše Jutarnji.

“Razmišljao sam što da napravim, a vrijeme je prolazilo. Prvo dan, pa nekoliko dana, pa dvije sedmice. Tijelo sam u spavaćoj sobi prekrio plahtom. Kako je vrijeme odmicalo, sve mi je blesavije bilo da prijavim njenu smrt, bojao sam se kako ću policiji objasniti da nisam odmah prijavio”, ispričao je Novak, koji će još četiri godine od svih ljudi koje poznaje kriti svoju strašnu tajnu – da živi u stanu u kojem je u jednoj sobi zatvoren leš njegove majke. Kako bi spriječio da iko otkrije leš, sobu je zatvorio i na vrata navukao ormar. No, tvrdi da mu nije bilo lako i pokušao je što manje boraviti u tom stanu. Najprije je unajmio stan na Jarunu, no s obzirom na to da je ostao bez novca, morao se vratiti u stan u Brozovoj. Kaže da smrad u stanu nije osjećao, ali da je zbog neimaštine živio u užasnim uvjetima.

“Isključili su mi grijanje pa sam sam na štednjaku kuhao vodu. U nekoliko navrata razmišljao sam o suicidu”, rekao je Novak, koji bi povremeno odradio neke poslove jer je bio stručnjak za hotelijerstvo. Prije nekoliko godina čak je zaradio 7000 kuna jer je sudjelovao u izradi programa koji su financirali fondovi EU. Na nekoliko se mjeseci odselio se jednoj djevojci u Varaždin, no kada je ta veza pukla, ponovo se vratio u Zagreb u isti stan. Od sredine 2013. do sredine 2014. godine Novak je boravio i u hrvatskim zatvorima. Naime, još prije deset godina bio je osuđen za neke financijske malverzacije u turizmu te je krajem juna 2013. pozvan na odsluženje desetomjesečne zatvorske kazne. Nakon odsluženja kazne ponovno je došao u Brozovu, a prošle godine završila je ostavinska rasprava oko imovine njegova oca te je naslijedio jednu garažu i jednu straćaru na Cresu, gdje je proveo ljeto prošle godine, trudeći se obnoviti objekt. Nakon ljeta uspio je prodati kuću te je novcem počeo obnavljati stan u Brozovoj. Kako je mijenjao i pločice, odlučio se osigurati da neko od radnika ne uđe u “sobu strave” pa je uz ormar koji je prekrivao vrata na njih dodatno stavio i katanac. Počeo je i jednu vezu te su on i njegova nova djevojka živjeli u stanu.

“Ona me jednom upitala što se nalazi u toj sobi, koja je stalno zatvorena, a ja sam joj rekao da je ta soba puna starih stvari, da nikada u nju ne ulazim i da je jednom planiram očistiti i renovirati”, ispričao je Novak. Za susjede koji su se znali raspitivati o izvanrednom nestanku njegove majke imao je pripremljenu priču da je umrla te da je pokopana u porodičnoj grobnici u Đurđevcu. Problemi za njega su počeli prošle godine kada su se iz HZZO-a počeli raspitivati o tome gdje mu je majka, s obzirom na to da nešto nije odgovaralo s doznakama za liječenje na kojem je trebala biti. U strahu da se čitav slučaj ne otkrije Novak je prošle godine napravio i krivotvorenu smrtovnicu, no kada ju je pokazao policajcima koji su došli u provjeru najvjerovatnije zbog nelogičnosti s doznakama, oni su posumnjali u autentičnost dokumenta te su počeli postavljati sve više i više pitanja. Na kraju su došli do šokantnoga otkrića, a Novak je upravo zbog fabriciranja te smrtovnice kazneno prijavljen i za krivotvorenje dokumentacije. Osim toga, tereti ga se i za narušavanje mira pokojnika te zbog bliske osobe u teškom položaju.

Posmrtni ostaci Adele Novak rođene 1925. godine nađeni su u stanu na I. spratu Brozove prošlog četvrtka, a policija je u subotu i službeno potvrdila da je njenog sina prijavila nadležnom Državnom odvjetništvu.

Posmrtni ostaci preminule prevezeni su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati, ali teško je predvidjeti hoće li se s obzirom na stanje moći ustanoviti tačan uzrok smrti. Kao što se još ne može znati ni kada će posmrtni ostaci Adele Novak biti pokopani i ko će to organizirati i snositi troškove. Prema onome što je dosad ustanovljeno, njen sin nije podizao novac s njenog računa jer za to nije imao punomoć. Susjedi su govorili da je bilo i ovrha na računu pokojnice koja je primala penziju, zbog neplaćenih režija, te da je Elektra isključivala i uključivala isporuku električne energije zbog nepodmirenih računa. Ono što je susjede najviše čudilo je da godinama nisu viđali Adelu Novak, a na pitanja o njoj upućena njenom sinu, često su dobivali dvojbene odgovore koji su budili sumnju.