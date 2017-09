STRAVA NA SAVI U ZAGREBU: “Golemi som pojeo mi je psa, francuskog buldoga teškog 15 kilograma!”

Som težak više od stotinu kilograma primijećen je posljednjih dana uz obale rijeke Save u Zagrebu.

Fotografiju podvodne nemani ustupila je Zagrepčanka B. V. koja tvrdi da je riječ o istoj golemoj ribi koja je prije punih šest godina napala i u rijeku povukla njezina psa, 14 kilograma tešku kujicu francuskog buldoga, piše “100posto“.

Kako priča, prije šest godina njezin je suprug, baš u ovo predjesensko vrijeme, šetao njihovu buldogicu. Ona je trčkarala po plitkoj rijeci uz obalu. Kod željezničkog mosta, poznatijeg i kao Hendrixov, kujica je iznenada snažno povučena u vodu. Suprug naše sugovornice odmah je skočio u vodu, no psu nije bilo traga. Kada je došao doma, supruzi je ispričao što se dogodilo i zaključili su da je u pitanju veliki som, s obzirom na to da je riječ o golemim ribama koje često napadaju manje životinje, poput ptica pa čak i štakora. Šest godina B. V. upozoravala je vlasnike manjih pasa na golemu riječnu neman, no rijetki su oni koji su joj povjerovali. Međutim, sada se konačno domogla fotografije ribe.

– Sada u septembru somovi su posebno aktivni jer se pojačano hrane prije dolaska hladnijih dana pa nije rijetkost vidjeti ih uz obalu. Fotografiju sam objavila na Facebooku, javio mi se ribolovac iz Srbije koji kaže da bi se moglo raditi o somu teškom i do 150 kilograma – ispričala nam je.

Ribolovni stručnjak Daniel Vignjević, autor brojnih članaka o ribama i ribolovu, kaže kako je, sudeći prema fotografiji, doista riječ o velikom primjerku.

– Iako je to teško procijeniti, riječ je o vrlo velikom somu, dužine barem dva metra. Težina bi mu mogla premašivati stotinu kilograma – kaže Vignjević, koji otkriva kako nije nemoguće da ovako velika riba u dubine povuče manje ljubimce.

Veće primjerke viđao je uglavnom na Savi u blizini Toplane, no nije rijetkost ni da dođu u pliće vode te da se približe obali u potrazi za hranom. Somovi su inače vrlo opasni riječni grabežljivci, a u nekim slučajevima mogu narasti i do težine veće od 300 kilograma.