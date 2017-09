Strašno nevrijeme sutra stiže u Hrvatsku: Evo šta očekuje BiH

Hrvatski meteorolozi za naredne dane najavili su nestabilno vrijeme s kišom, koja u nekim krajevima može biti obilna, a najviša dnevna temperatura zraka neće prelaziti 20 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi meteorologa, danas će biti suvo i ugodno toplo, na Jadranu uglavnom sunčano, a slaba kiša moguća je u Slavoniji, Baranji i Sremu.

Od sutra se opet očekuje oblačnije vrijeme s kišom povremenom, a malo će opasti i temperatura zraka. Veća količina padavina može pasti između ponedjeljka i utorka, prenose hrvatski mediji.

Meteoalarm je za područje Gospića, Karlovca, Rijeke, Knina i Istre za sutra izdao upozorenje zbog mogućih jakih grmljavinskih pljuskova.

Prema očekivanjima ono će se kasnije prošiti na cijeli region.

Meteorolozi u Bosni i Hercegovini u nedjelju očekuju pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja.

Padavine, uglavnom, poslije podne, umjerenog do pojačanog intenziteta. Vjetar, slab, u Hercegovini i na zapadu Bosne jugozapadni, a u ostalim podrčjima istočni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 15 21, na jugu od 20 do 25 stepeni.

U ponedjeljak, 25. decembra, oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 12 do 15, a dnevne od 14 do 20, na jugu do 24 stepena.

Autor: Avaz.ba